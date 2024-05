Korisnici iPhonea se žale da im alarm za buđenje ne zvoni: Evo šta su poručili iz Applea

Iz Applea su javili da rade na uklanjanju buga koji je uzrokovao da na nekim iPhoneima alarmi ne zvone (i da zbog toga vlasnici tih iPhonea zakasne na posao). Naime, u posljednje vrijeme mnogi su se na društvenim mrežama požalili da ih je izdao alarm na iPhoneu, a Apple je sad potvrdio da nisu samo prespavali zvukove.

Iz Applea naglašavaju da još pokušavaju pronaći uzrok problema, no nadaju se da će ga riješiti uskoro, piše BBC.

Neki misle da su razlog opcije koje omogućuju "inteligentno aktiviranje kamere". To znači da, ako gledate u uređaj dok alarm zvoni, on se automatski stiša. Ipak, zasad su to samo nagađanja, a ako ste i vi koji put zaspali na posao zbog alarma - sada imate opravdanje koje je izdao Apple, prenosi Index.hr.