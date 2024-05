Stiže najskuplji telefon iz Ultra serije: Šta možemo očekivati od modela Galaxy S25

Iako je do predstavljanja Samsung Galaxy S25 serije ostalo još nekoliko mjeseci, nije iznenađenje što se već neko vrijeme pojavljuju informacije o njoj. Najnovije nam prenosi jedan od najpoznatijih leakera u svijetu pametnih telefona, a one se tiču kamera najskupljeg modela iz ove serije – Samsung Galaxy S25 Ultra.



Ice Universe otkriva da će Samsung Galaxy S25 Ultra stići sa četiri kamere na zadnjoj strani, baš kao prethodnik. Ovo je u suprotnosti s nedavnim izvještajem u kojem je navedeno da će Galaxy S25 Ultra nazad imati tri kamere.

Ice Universe navodi da će ovaj telefon na poleđini imati glavni senzor kamere od 200 MP, ultraširoki senzor od 50 MP, telefoto senzor od 50 MP sa 3x optičkim zoomom i super-telefoto senzor od 50 MP sa 5x optičkim zoomom.

Ovo znači da će Galaxy S25 Ultra dobiti nadograđeni ultraširoki i jedan telefoto senzor. Poređenja radi, Galaxy S24 Ultra ima ultraširoki senzor od 12 MP i telefoto senzor od 10 MP sa 3x optičkim zoomom, dok će glavni i drugi telefoto senzor ostati na 200 MP, odnosno 50 MP. No, neke ranije glasine ukazuju na to da bi i glavni senzor od 200 MP mogao zapravo biti noviji senzor, no to ne prenosi Ice Universe.

U svakom slučaju, napominjemo da se radi o neprovjerenim informacijama koje moramo uzeti s određenom dozom rezerve, piše Informacija.rs.

Kada je riječ o ostalim detaljima o ovom telefonu, Galaxy S25 Ultra ne bi trebao stići s promjenom dizajna u odnosu na prethodnika, a vjerovatno će ga pokretati Snapdragon 8 Gen 4 čip.