Inžinjeri razvili moćan uređaj: Proizvodi temperaturu od 1050 stepeni pomoću sunčeve svjetlosti

Solarne peći koje putem niza pokretnih ogledala fokusiraju sunčevu svjetlost na prijemnik, mogu generirati visoke temperature, ali one ne mogu prijeći 1000 stepeni. Stoga su Kasati i njegove kolege dizajnirali solarni prijemnik sa slojem kvarca, prenosi Index.hr.

Naime, kako bi se proizveli spomenuti materijali, potrebno je zagrijati sirovine na iznad 1000 stepeni. „Otprilike polovina energije koju koristimo se ne pretvara u električnu. Koristi se za proizvodnju materijala koji su nam potrebni u svakodnevnom životu i industriji“, rekao je Emiliano Kasati (Casati) s ETH Zurich u Švicarskoj, a prenosi New Scientist.

Solarna peć . Device/Casati et al

Kvarc je poluproziran materijal koji propušta svjetlosnu energiju, ali blokira toplinsku. Odnosno, dok se silicij zagrijava od koncentrirane sunčeve svjetlosti, kvarc sprečava istjecanje toplinske energije; zadržavajući toplinu i smanjujući gubitak energije unutar sistema.

Stvarao temperature od 1050 stepeni

Tim je testirao modificirani solarni prijemnik u postrojenju koje simulira sunčevu svjetlost i ustanovio da može lako generirati 1050 stepeni, s tim da bi mogao dostići i 1200 stepeni. Mada se za sada radi o rezultatima početnih ispitivanja, Kasati se nada da će se jednog dana ovaj prijemnik naširoko koristiti kao zelena alternativa za stvaranje visokih temperatura u industriji.

Istraživanje naziva Solar thermal trapping at 1,000°C and above objavljeno je u časopisu „Device“.