Zabrinjavajući podatak: Kina bi do 2030. godine mogla imati isti broj ICBM nuklearnih projektila kao Rusija i SAD

Dok svijet vodi rasprave o razoružanju, Kina bilježi nezapamćen tempo u širenju svojih nuklearnih kapaciteta, navodi se u najnovijem izvještaju Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), objavljenom u junu 2025. godine.

Prema SIPRI-ju, Kina trenutno posjeduje najmanje 600 nuklearnih bojevih glava, a od 2023. godine godišnje povećava arsenal za oko 100 bojevih glava. Institut navodi da je broj porastao sa 410 bojevih glava u 2023. na 500 početkom 2024. godine. Ovi podaci se poklapaju s izvještajem Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država o kineskoj vojnoj moći iz 2023, u kojem se također procjenjuje da Kina raspolaže s više od 600 operativnih bojevih glava.

SIPRI procjenjuje da bi kineski nuklearni arsenal mogao dostići 1.500 bojevih glava do 2035. godine, iako bi to i dalje bilo značajno manje od arsenala Sjedinjenih Država i Rusije.

Prema istom izvještaju, Kina bi po broju interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) mogla dostići Sjedinjene Države ili Rusiju već do 2030. godine. Međutim, ukupan broj kineskih bojevih glava i dalje bi zaostajao. Trenutno SAD raspolaže s 5.177 bojevih glava, a Rusija s 5.459 – zajedno čine gotovo 90 posto ukupnog globalnog nuklearnog arsenala.

- Kina pokušava da nas sustigne jer je trenutno u velikom zaostatku, ali za pet ili šest godina, biće izjednačeni - izjavio je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u februaru 2024. godine.

Portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Džijakun (Guo Jiakun) izjavio je da se kineska politika fokusira isključivo na odbranu i da Peking održava svoj nuklearni kapacitet na "minimalnom nivou neophodnom za nacionalnu sigurnost". Guo je pozvao SAD i Rusiju da naprave „drastična i suštinska“ smanjenja svojih nuklearnih arsenala.