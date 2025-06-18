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ODGOVORILI NA OPTUŽBE

WhatsApp odbacio iranske optužbe o prosljeđivanju podataka Izraelu: "Ne dajemo informacije nijednoj vladi"

Nakon optužbi iz Irana da proslijeđuju podatke iranskih korisnika izraelskom režimu, iz Whatsappa su brzo reagirali demantijem

WhatsApp. Facebook

M. Až.

18.6.2025

Aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp, koja je u vlasništvu Meta Grupe, odbacila je u srijedu navode da dijeli lične podatke iranskih korisnika s Izraelom. Kompanija strahuje da bi, zbog ovih optužbi, mogla doći pod udar blokade u Iranu, dok traje šesti dan vojnog sukoba između Irana i Izraela.

Ranije ove sedmice, iranska državna televizija pozvala je građane da izbrišu aplikaciju WhatsApp sa svojih uređaja, tvrdeći da ona prikuplja lične podatke korisnika, uključujući njihove lokacije, i dostavlja ih "cionističkom neprijatelju".

- Zabrinuti smo da bi ovi lažni izvještaji mogli poslužiti kao izgovor za blokadu naših usluga u trenutku kada su ljudima najpotrebnije - poručio je glasnogovornik WhatsAppa.

Naglasio je da su "sve poruke koje šaljete svojoj porodici i prijateljima putem WhatsAppa šifrirane od početka do kraja, što znači da im niko, uključujući i WhatsApp, ne može pristupiti".

- Ne dostavljamo podatke nijednoj vladi - dodao je predstavnik WhatsAppa, podsjetivši da Meta već više od deset godina objavljuje izvještaje o transparentnosti, u kojima se bilježe rijetki slučajevi kada su vlasti tražile podatke s te platforme.

Nakon izbijanja neprijateljstava između Izraela i Irana prošlog petka, iransko Ministarstvo komunikacija uvelo je privremena ograničenja pristupa internetu širom zemlje. Mnoge stranice i aplikacije su djelimično ili potpuno nedostupne.

Iranske vlasti su u utorak pozvale građane da "smanje korištenje internetski povezanih uređaja" i da budu oprezni prilikom online aktivnosti, prenosi agencija ISNA.

Službenicima i njihovim sigurnosnim timovima zabranjeno je korištenje svih povezanih uređaja – od mobilnih telefona i pametnih satova do prijenosnih računara, navodi se u službenom dopisu.

U međuvremenu je Iran objavio da je u srijedu uhapsio pet osoba, koje su opisane kao agenti izraelske obavještajne službe Mosad, optužene za "narušavanje imidža Islamske Republike" putem interneta, prenijeli su brojni iranski mediji.

# IRAN
# WHATSAPP
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