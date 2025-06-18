WhatsApp odbacio iranske optužbe o prosljeđivanju podataka Izraelu: "Ne dajemo informacije nijednoj vladi"

Aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp, koja je u vlasništvu Meta Grupe, odbacila je u srijedu navode da dijeli lične podatke iranskih korisnika s Izraelom. Kompanija strahuje da bi, zbog ovih optužbi, mogla doći pod udar blokade u Iranu, dok traje šesti dan vojnog sukoba između Irana i Izraela.

Ranije ove sedmice, iranska državna televizija pozvala je građane da izbrišu aplikaciju WhatsApp sa svojih uređaja, tvrdeći da ona prikuplja lične podatke korisnika, uključujući njihove lokacije, i dostavlja ih "cionističkom neprijatelju".

- Zabrinuti smo da bi ovi lažni izvještaji mogli poslužiti kao izgovor za blokadu naših usluga u trenutku kada su ljudima najpotrebnije - poručio je glasnogovornik WhatsAppa.

Naglasio je da su "sve poruke koje šaljete svojoj porodici i prijateljima putem WhatsAppa šifrirane od početka do kraja, što znači da im niko, uključujući i WhatsApp, ne može pristupiti".

- Ne dostavljamo podatke nijednoj vladi - dodao je predstavnik WhatsAppa, podsjetivši da Meta već više od deset godina objavljuje izvještaje o transparentnosti, u kojima se bilježe rijetki slučajevi kada su vlasti tražile podatke s te platforme.

Nakon izbijanja neprijateljstava između Izraela i Irana prošlog petka, iransko Ministarstvo komunikacija uvelo je privremena ograničenja pristupa internetu širom zemlje. Mnoge stranice i aplikacije su djelimično ili potpuno nedostupne.

Iranske vlasti su u utorak pozvale građane da "smanje korištenje internetski povezanih uređaja" i da budu oprezni prilikom online aktivnosti, prenosi agencija ISNA.

Službenicima i njihovim sigurnosnim timovima zabranjeno je korištenje svih povezanih uređaja – od mobilnih telefona i pametnih satova do prijenosnih računara, navodi se u službenom dopisu.

U međuvremenu je Iran objavio da je u srijedu uhapsio pet osoba, koje su opisane kao agenti izraelske obavještajne službe Mosad, optužene za "narušavanje imidža Islamske Republike" putem interneta, prenijeli su brojni iranski mediji.