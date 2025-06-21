Stvari koje ćemo uskoro zaboraviti: Tehnologija briše svakodnevne navike

Tehnologija napreduje svakog dana, a s njom se mijenjaju i naše svakodnevne navike. Pametni uređaji, digitalna rješenja i umjetna inteligencija postupno zamjenjuju alate i predmete koje smo decenijama uzimali zdravo za gotovo. Donosimo pregled stvari koje bi uskoro mogle postati stvar prošlosti.

1. Ključevi

Tradicionalni metalni ključevi sve češće ustupaju mjesto pametnim bravama i biometrijskim sustavima. Prepoznavanje otiska prsta, lica ili korištenje beskontaktnih kartica postaje standard u novim zgradama i vozilima. Sigurnije, brže i jednostavnije – a ključevi polako odlaze u zaborav.

2. Papirnati računi

Digitalni računi postaju sve češći u trgovinama, a uz prednosti poput lakšeg pohranjivanja i pretraživanja, sve manje ima potrebe za tiskanim potvrdama. Osim praktičnosti, prelazak na digitalno doprinosi i zaštiti okoliša.

3. Gotovina i bankovne kartice

Pametni telefoni i satovi s digitalnim novčanicima omogućuju beskontaktno plaćanje gotovo svugdje. Sve više tvrtki prelazi na bezgotovinsko poslovanje, a fizički novac i plastične kartice gube na važnosti.

4. Daljinski upravljači

Pametni televizori danas se mogu kontrolirati mobitelima ili glasom. Potraga za izgubljenim daljinskim postaje nepotrebna jer se uređaji sve više oslanjaju na aplikacije i glasovne asistente.

5. Šifre

Kombinacije slova, brojeva i simbola koje teško pamtimo uskoro će zamijeniti biometrijski sustavi. Otisak prsta, prepoznavanje lica ili čak skeniranje oka nude veću sigurnost i jednostavniju upotrebu.

6. Redovi na aerodromima

Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i biometriji, procesi identifikacije na aerodromima postaju znatno brži. Primjer je zračna luka u Dubaiju, gdje pametni tuneli omogućuju prolazak granične kontrole u samo 15 sekundi – bez vađenja dokumenata.

7. Fiksni telefoni

Još uvijek prisutni u ponekim domovima i uredima, fiksni telefoni gube utrku s mobilnim uređajima. Kako starije generacije nestaju, s njima bi mogao otići i klasični telefonski aparat.

8. Faks uređaji

Iako su već odavno tehnološki zastarjeli, faks uređaji još se povremeno koriste u administraciji. No zahvaljujući e-mailu i digitalnom potpisivanju dokumenata, sve su rjeđi i vjerojatno će uskoro potpuno nestati.

9. Veliki tvrdi diskovi

Pohrana podataka seli se u oblak. Umjesto gigabajta na fizičkim uređajima, sve više korisnika bira cloud usluge koje nude brz, siguran i dostupan pristup s više uređaja – od Netflixa i Spotifya do iClouda i Google Drivea.