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EVO ŠTA ĆE GA ZAMIJENITI

Poruka koju nikada ne želite vidjeti: Omraženi plavi ekran smrti odlazi u historiju

Velike promjene možemo očekivati s nadogradnjom operativnog sustava “kasnije ovog ljeta”

Blue Screen of Death. Windows

M. Až.

27.6.2025

Jedna od najnepoželjnijih poruka među korisnicima Windows operativnog sistema, zloglasni plavi ekran smrti (Blue Screen of Death – BSOD), uskoro odlazi u historiju. S novim ažuriranjem Windowsa 11, koje bi trebalo biti dostupno kasnije ovog ljeta, Microsoft uvodi veliku promjenu u način prikazivanja kritičnih sistemskih grešaka.

Poruka BSOD-a, koja se na ekranima korisnika pojavljuje još od prve verzije Windowsa i označava ozbiljan kvar koji zahtijeva restart sistema, u budućnosti će imati drugačiji izgled – više neće biti plava, već crna. Novi Black Screen of Death bit će pojednostavljen, bez tužnog smajlića, i vizualno će se uskladiti s dizajnom Windowsa 11.

Iako promjena boje ekrana može djelovati kao kozmetički detalj, iz Microsofta poručuju da se radi o dijelu šire inicijative za unapređenje stabilnosti sistema. Na službenom blogu navodi se da će uz novi izgled biti uvedene i tehničke novosti koje omogućavaju znatno brži oporavak računara nakon pada sistema.

Među tim novitetima je i funkcija Quick Machine Recovery, koja će pomoći u vraćanju računara koji se ne mogu normalno pokrenuti. Ove promjene dolaze nakon što su prošlogodišnji problemi s CrowdStrikeom izazvali globalni kolaps miliona računara i ponovo aktuelizirali pitanje otpornosti Windowsa na sistemske greške.

Inače, šira javnost se prvi put susrela s BSOD-om još krajem devedesetih, kada se tokom prezentacije Windowsa 98 pojavila greška dok je Bil Gejts (Bill Gates) uživo pokazivao novitete. Iako ova poruka uskoro odlazi u penziju, korisnici mogu očekivati da će se kritične greške i dalje prikazivati – ali u drugačijem ruhu.

# WINDOWS
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