Poruka koju nikada ne želite vidjeti: Omraženi plavi ekran smrti odlazi u historiju

Jedna od najnepoželjnijih poruka među korisnicima Windows operativnog sistema, zloglasni plavi ekran smrti (Blue Screen of Death – BSOD), uskoro odlazi u historiju. S novim ažuriranjem Windowsa 11, koje bi trebalo biti dostupno kasnije ovog ljeta, Microsoft uvodi veliku promjenu u način prikazivanja kritičnih sistemskih grešaka.

Poruka BSOD-a, koja se na ekranima korisnika pojavljuje još od prve verzije Windowsa i označava ozbiljan kvar koji zahtijeva restart sistema, u budućnosti će imati drugačiji izgled – više neće biti plava, već crna. Novi Black Screen of Death bit će pojednostavljen, bez tužnog smajlića, i vizualno će se uskladiti s dizajnom Windowsa 11.

Iako promjena boje ekrana može djelovati kao kozmetički detalj, iz Microsofta poručuju da se radi o dijelu šire inicijative za unapređenje stabilnosti sistema. Na službenom blogu navodi se da će uz novi izgled biti uvedene i tehničke novosti koje omogućavaju znatno brži oporavak računara nakon pada sistema.

Među tim novitetima je i funkcija Quick Machine Recovery, koja će pomoći u vraćanju računara koji se ne mogu normalno pokrenuti. Ove promjene dolaze nakon što su prošlogodišnji problemi s CrowdStrikeom izazvali globalni kolaps miliona računara i ponovo aktuelizirali pitanje otpornosti Windowsa na sistemske greške.

Inače, šira javnost se prvi put susrela s BSOD-om još krajem devedesetih, kada se tokom prezentacije Windowsa 98 pojavila greška dok je Bil Gejts (Bill Gates) uživo pokazivao novitete. Iako ova poruka uskoro odlazi u penziju, korisnici mogu očekivati da će se kritične greške i dalje prikazivati – ali u drugačijem ruhu.