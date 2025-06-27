Novi problemi za Maska: Svjedoci snimili događaj u Starbaseu o kojem iz SpaceX-a šute

Elon Mask (Elon Musk) suočava se s nizom izazova posljednjih sedmica – od eksplozije letjelice Starship, do napetih odnosa s Bijelom kućom i prepucavanja s Donaldom Trampom (Donald Trump), a dodatne poteškoće dolaze i iz njegove svemirske kompanije SpaceX.
Naime, posmatrači koji redovno prate dešavanja u bazi Starbase, odakle SpaceX lansira letjelice Starship, snimili su trenutak u kojem je pala jedna od dizalica na području ranije eksplozije. Snimak je nastao iz velike udaljenosti, pa nije jasno šta je dizalica tačno radila u trenutku nesreće, ali se pretpostavlja da je možda raščišćavala ruševine.
Iz SpaceX-a se još uvijek nisu oglasili povodom incidenta, niti su pružili informacije o eventualnim povrijeđenim osobama. Ova šutnja izaziva dodatnu zabrinutost, posebno jer se radi o potencijalno ozbiljnom događaju u kompleksu koji je već bio predmet ranijih istraga američkih agencija.
Podsjetimo, američke institucije već su nekoliko puta provodile istrage nad SpaceX-om, fokusirajući se na sigurnosne protokole prilikom lansiranja i testiranja letjelica, naročito nakon eksplozija i tehničkih kvarova. Nije isključeno da bi i ovaj slučaj mogao privući pažnju regulatora, koji bi ponovo mogli posjetiti Starbase i detaljno ispitati šta se tačno dogodilo.