Novi problemi za Maska: Svjedoci snimili događaj u Starbaseu o kojem iz SpaceX-a šute

Elon Mask (Elon Musk) suočava se s nizom izazova posljednjih sedmica – od eksplozije letjelice Starship, do napetih odnosa s Bijelom kućom i prepucavanja s Donaldom Trampom (Donald Trump), a dodatne poteškoće dolaze i iz njegove svemirske kompanije SpaceX.

Naime, posmatrači koji redovno prate dešavanja u bazi Starbase, odakle SpaceX lansira letjelice Starship, snimili su trenutak u kojem je pala jedna od dizalica na području ranije eksplozije. Snimak je nastao iz velike udaljenosti, pa nije jasno šta je dizalica tačno radila u trenutku nesreće, ali se pretpostavlja da je možda raščišćavala ruševine.