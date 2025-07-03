Odlične vijesti za ljubitelje svemira: Najavljena suradnja NASA-e i Netflixa

Netflix i NASA imaju sjajne vijesti za sve zaljubljenike u svemir i istraživanje svemira. Od ovog ljeta, kako su obavijestili na NASA-inim stranicama, njihov NASA+ program uživo bit će dostupan i na najpopularnijem streaming servisu na svijetu

- Zajedno smo posvećeni zlatnom dobu inovacija i istraživanja, nadahnjujući nove generacije direktno iz udobnosti njihovog kauča ili s dlana njihove ruke putem telefona - izjavila je Rebeka Sirmons (Rebecca Sirmons), generalna menadžerka NASA+. Saradnjom s Netflixom, poručila je, "svemir se približava našoj planeti" kako bi se "priča o istraživanju svemira podijelila s najširom mogućom publikom".

Gledaoci na Netflixu uskoro će moći pratiti uživo NASA-ina lansiranja raketa, svemirske šetnje i spektakularne snimke Zemlje iz orbite. Program NASA+ pokrenut je 2023. godine s ciljem da približi svemirski sadržaj što širem auditoriju. Od tada je dostupan besplatno putem NASA-ine internet stranice i mobilne aplikacije – bez reklama.

Dolaskom NASA+ sadržaja na Netflix, očekuje se da će njegova popularnost znatno porasti. Sa preko 700 miliona korisnika širom svijeta, nema sumnje da će veliki broj gledalaca, naročito ljubitelja nauke i svemira, uživati u prijenosima lansiranja i snimcima iz svemira, umjesto klasičnih serija i filmova.

Kako navodi CNBC, partnerstvo NASA-e i Netflixa dolazi u trenutku kada bilježimo rast broja komercijalnih lansiranja. Lider u toj oblasti je kompanija SpejsEks (SpaceX) Ilona Maska (Elon Musk), koja je u prvoj polovini ove godine izvela čak 81 lansiranje. S obzirom na najave da će se taj trend nastaviti i u narednim mjesecima, korisnici NASA+ kanala sigurno neće ostati bez sadržaja.

Iz NASA-e najavljuju da će dodatne informacije o partnerstvu s Netflixom, kao i raspored i detalji oko prijenosa, biti poznati uskoro, prije zvaničnog lansiranja NASA+ aplikacije na ovoj globalnoj platformi.