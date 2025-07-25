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OD OKTOBRA

Meta zabranjuje političke oglase u EU zbog "neprovodivih" pravila bloka

Ovo je teška odluka – ona koju smo donijeli kao odgovor na nadolazeću uredbu EU, kažu iz kompanije

Facebook. Screenshot

A. O.

25.7.2025

Meta je danas saopćila da će biti primorana da zabrani političko oglašavanje na svojim platformama u Evropskoj uniji od oktobra zbog pravila koja je vlasnik Facebooka i Instagrama nazvao "neprovedivim".

EU ima ojačan pravni arsenal za obuzdavanje velikih tehnoloških kompanija, protiv kojih se Meta bori uz podršku američke administracije pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

- Ovo je teška odluka – ona koju smo donijeli kao odgovor na nadolazeću uredbu EU o transparentnosti i ciljanju političkog oglašavanja (TTPA) - saopćila je kompanija.

Oglašavanje političkih, izbornih i društvenih pitanja više neće biti dozvoljeno od oktobra u bloku, saopćila je kompanija, zbog „neizvodljivih zahtjeva“ prema novim pravilima.

- Nažalost, TTPA uvodi značajne, dodatne obaveze u naše procese i sisteme koje stvaraju neodrživ nivo složenosti i pravne nesigurnosti za oglašivače i platforme koje posluju u EU - dodala je Meta.

# FACEBOOK
# META
# EU
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