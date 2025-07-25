Meta zabranjuje političke oglase u EU zbog "neprovodivih" pravila bloka

Meta je danas saopćila da će biti primorana da zabrani političko oglašavanje na svojim platformama u Evropskoj uniji od oktobra zbog pravila koja je vlasnik Facebooka i Instagrama nazvao "neprovedivim".

EU ima ojačan pravni arsenal za obuzdavanje velikih tehnoloških kompanija, protiv kojih se Meta bori uz podršku američke administracije pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

- Ovo je teška odluka – ona koju smo donijeli kao odgovor na nadolazeću uredbu EU o transparentnosti i ciljanju političkog oglašavanja (TTPA) - saopćila je kompanija.

Oglašavanje političkih, izbornih i društvenih pitanja više neće biti dozvoljeno od oktobra u bloku, saopćila je kompanija, zbog „neizvodljivih zahtjeva“ prema novim pravilima.

- Nažalost, TTPA uvodi značajne, dodatne obaveze u naše procese i sisteme koje stvaraju neodrživ nivo složenosti i pravne nesigurnosti za oglašivače i platforme koje posluju u EU - dodala je Meta.