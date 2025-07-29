Američki astrofizičari iznijeli šokantne tvrdnje: Međuzvjezdano tijelo je djelo vanzemaljaca

Astrofizičar s Harvarda Avi Loeb, zajedno s kolegama Adamom Hiberdom (Hibberd) i Adamom Krovlom (Crowlom), objavio je preliminarnu studiju o međuzvjezdanom objektu 3I/ATLAS, koji je otkriven 1. jula 2025. i ubrzo potvrđen kao treći zabilježeni posjetitelj iz drugog zvjezdanog sustava, nakon 'Oumuamua (2017) i Borisova (2019).

"Neobična svojstva" posjetitelja

Prema Loebovoj hipotezi predstavljenoj na platformi ArXiv 3I/ATLAS bi mogao biti umjetna kreacija vanzemaljske tehnologije, a njegova izuzetna brzina, veličina, putanja i prolazak pokraj planeta Venere, Jupitera i Marsa ukazuju na mogućnost da je riječ o namjernoj navigaciji radi promatranja ili postavljanja instrumenata na tim planetima.

Jedno od neobičnih svojstava koje ističe Loeb jest to da je brzina 3I/ATLAS-a oko 60 km/s (245.000 km/h), što ga čini najbržim poznatim međuzvjezdanim objektom do sada.

Prema opservatoriju Vera Rubin, 3I/ATLAS ima dimenzije oko 11,2 km, što ga čini najvećim od dosad poznata tri međuzvjezdana objekta koji su posjetili Sunčev sustav - 1I/ʻOumuamua i 2I/Borisov bili su znatno manji.

Za Loeba i kolege posebno je zanimljiva putanja 3I/ATLAS-a. Naime, on ima retrogradnu orbitu s nagibom od 175,1° u odnosu na ekliptiku, što znači da se kreće u suprotnom smjeru od planeta, ali gotovo sasvim u istoj orbitalnoj ravnini u kojoj se oko Sunca kreću planeti (180° bi bilo točno u ravnini). Loeb procjenjuje da je vjerojatnost da se orbite tako slučajno poklope oko 0,2%.

Autori također ističu da je putanja 3I/ATLAS-a takva da će proći vrlo blizu tri planeta - na udaljenosti od Venere oko 0,19 AJ (astronomskih jedinica – 1 AJ je udaljenost od Zemlje do Sunca), na oko 0,65 AJ od Jupitera te na oko 0,12 AJ od Marsa. Ukupnu vjerojatnost takvog niza slučajnih bliskih prolazaka tim procjenjuje na oko 0,005%.

Autori također tvrde da objekt nije pokazao uobičajene emisije plinova kakve stvaraju kometi.

Konačno, predviđaju da bi objekt 29. listopada, u trenutku kada će se nalaziti u perihelu, najbližoj točki Suncu, možda mogao promijeniti putanju pomoću solarne energije kako bi izbjegao promatranje.

Važno je istaknuti da Loeb sam priznaje da je ipak vjerojatnije riječ o ekstrasolarnom kometu, no smatra da mogućnost da je riječ o vanzemaljskoj kreaciji vrijedi istražiti kao pedagoški eksperiment.

Loebu to nije prvi put

Većina astronomskih stručnjaka kategorički odbacuje Loebove zaključke.

Dio kritike njegovih hipoteza proizlazi iz njegove reputacije. Naime, stručnjaci ističu da se njegovi radovi često objavljuju bez recenzija te da predstavljaju ideje koje su "napuhane" i zasnovane više na pretpostavkama nego na potvrđenim podacima.

O ranijim Loebovim hipotezama o vanzemaljskim kreacijama već smo više puta pisali na Indexu (poveznice dolje)