"Avaz" u posjeti: Švedski muzej ratnog zrakoplovstva, mjesto sjećanja, znanja i tihe tuge

Smješten tik uz Malmen zračnu bazu, u mjestu Malmslot kraj Linćepinga, Švedski muzej ratnog zrakoplovstva Flygvapenmuseum predstavlja pravo blago za sve ljubitelje zrakoplovstva, historije i tehnologije. Muzej, koji je osnovan 1984. godine, čuva duh švedske vojne avijacije i omogućava posjetiocima da zakorače u epohe ratnih i civilnih aviona, od pionirskih dana letenja do najsavremenijih borbenih letjelica.
Mjesto gdje je sve počelo
Malmen je više od obične lokacije, to je kolijevka švedske avijacije. Upravo ovdje je poznati “Flyer Baron”, Karl Sederstrom (Carl Cederström), 1912. osnovao prvu pilotsku školu u Švedskoj. Danas je Malmen dom Kraljevske zrakoplovne škole i muzeja koji nosi naslijeđe generacija pilota, inženjera i tehničara.
Iako je Flygvapenmuseum poznat po bogatoj kolekciji letjelica iz svih faza vojne avijacije, jedno mjesto u muzeju ostavlja posebno snažan utisak, dio posvećen avionskoj nesreći iz 1952. godine, koja je do danas obavijena velom tajne.
U ljeto 1952. godine, švedski izviđački avion Tp 79, modifikovana verzija američkog C-47 Skytrain, nestao je iznad Baltičkog mora. Avion je bio u misiji elektronskog izviđanja kada ga je oborio sovjetski MiG-15.
U muzeju se danas nalaze ostaci tog aviona, savijeni dijelovi trupa, zakrivljeni metal, dijelovi oprem. Oni nisu samo eksponati, već nijemi svjedoci jednog hladnoratovskog sukoba koji je odnio osam života. Njihova imena su urezana u memorijalnu ploču. Ti ljudi nisu samo brojevi u statistici, bili su sinovi, muževi, očevi. Švedska ih pamti, a muzej čuva uspomenu.
Avioni koji su obilježili epohe
Pored modernih mlaznjaka poput JAS 39 Gripen, u muzeju se mogu vidjeti i historijske letjelice koje su oblikovale avijaciju, među njima i legendarni dvokrilci.
Jedan od njih je Albatros B.IIa (Sk 1), školski dvokrilni avion iz Prvog svjetskog rata, poznat po jednostavnosti konstrukcije i upotrebi za obuku mladih pilota. Tu su i Breguet Type IV i Nieuport, koji svjedoče o prvim borbenim misijama s neba.
Flygvapenmuseum nije samo zbirka starih letjelica. To je prostor sjećanja, edukacije i podsjetnik na to koliko je mir vrijedan. Švedski narod je kroz ovaj muzej na dostojanstven način spojio tehničku fascinaciju s ljudskom empatijom, kako bi buduće generacije shvatile vrijednost svakog života i cijenu rata.