"Avaz" u posjeti: Švedski muzej ratnog zrakoplovstva, mjesto sjećanja, znanja i tihe tuge

Smješten tik uz Malmen zračnu bazu, u mjestu Malmslot kraj Linćepinga, Švedski muzej ratnog zrakoplovstva Flygvapenmuseum predstavlja pravo blago za sve ljubitelje zrakoplovstva, historije i tehnologije. Muzej, koji je osnovan 1984. godine, čuva duh švedske vojne avijacije i omogućava posjetiocima da zakorače u epohe ratnih i civilnih aviona, od pionirskih dana letenja do najsavremenijih borbenih letjelica.

Mjesto gdje je sve počelo

Malmen je više od obične lokacije, to je kolijevka švedske avijacije. Upravo ovdje je poznati “Flyer Baron”, Karl Sederstrom (Carl Cederström), 1912. osnovao prvu pilotsku školu u Švedskoj. Danas je Malmen dom Kraljevske zrakoplovne škole i muzeja koji nosi naslijeđe generacija pilota, inženjera i tehničara.

Iako je Flygvapenmuseum poznat po bogatoj kolekciji letjelica iz svih faza vojne avijacije, jedno mjesto u muzeju ostavlja posebno snažan utisak, dio posvećen avionskoj nesreći iz 1952. godine, koja je do danas obavijena velom tajne.