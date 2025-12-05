Ocu Megan Markl amputirana noga: Operacija mu spasila život

Otac Megan Markl (Meghan Markle), podvrgnut je operaciji uklanjanja lijevog stopala i potkoljenice u srijedu, nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju, a ud pocrnio. Amputacija lijeve noge je spasila život Tomasu Markl, a ovu vijest potvrdio je njegov sin, Tomas mlađi.

Stopalo poplavilo

- Moj tata je vrlo hrabar. Njegovo stopalo je poplavilo, a zatim pocrnilo. Desilo se to vrlo brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu, uradili su neka skeniranja i ultrazvuk i rekli da noga mora biti amputirana - rekao je on.

Markl je zatim hitno prevezen u veću bolnicu u Sebuu na Filipinima — gradu u koji se preselio ranije ove godine u pokušaju da stvori "novi život" daleko od onoga što je nazvao "konstantnim bolom" zbog otuđenja od Megan.

Ljekari su ga odmah odveli na operaciju.

- Nije bilo izbora. Rečeno mi je da noga mora biti odsječena i da je u pitanju život ili smrt - ispričao je njegov sin.

Markl se sada suočava s još jednom procedurom uklanjanja krvnog ugruška u lijevoj butini.

Njegov sin Tomas mlađi, koji je bio njegov glavni njegovatelj, rekao je da su ljekari i dalje „izuzetno zabrinuti“ za dobrobit njegovog oca.

- Jedan od njegovih ljekara je rekao da su naredna dva ili tri dana kritična. Njegova lijeva noga je odsječena ispod koljena. Bili su zabrinuti zbog mogućnosti infekcije — sepse ili gangrene. Meso je bilo crno i umiruće. Nije bilo izbora. Ili "moramo odmah da operišemo i odsječemo nogu ili će umrijeti". Bila je to situacija opasna po život - dodao je njegov sin.

Intenzivna njega

Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi i njegovo stanje je stabilno.

Tomas Markl je otuđen od svoje kćerke, Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa — koju je sam odgajao od 11. do 18. godine — od kraljevskog vjenčanja 2018. godine. Pozirao je paparazzima uoči vjenčanja, vjerujući da će ga prikazati u boljem svjetlu.

Kasnije je doživio dva srčana udara i rekao da je njegova kćerka bila „bijesna“ na njega.

Kada nije mogao prisustvovati njenom vjenčanju u kapeli Svetog Đorđa, Megan je ušla sama, a do oltara ju je otpratio kralj Čarls, a Markl je taj čin nazvao „nevjerovatno ljubaznim i velikodušnim“.

Posljednjih godina ima loše zdravlje, a prema pisanju medija, navodno nikada nije upoznao svog zeta, princa Herija (Harry), niti unuke Arčija (6) i Lilibet (4).