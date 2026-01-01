Za jednu noć uzeli bogatstvo: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda

Doček Nove 2026. godine još jednom je potvrdio da je praznična noć najunosniji termin na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Prema podacima koje su uoči i neposredno nakon dočeka objavili mediji, najtraženiji pjevači i pjevačice za svega nekoliko sati nastupa naplatili su desetine, pa čak i stotine hiljada eura. Prema više javno dostupnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo je pripao Dinu Merlinu. Njegov nastup na dočeku Nove godine procijenjen je na oko 150.000 eura, što se već godinama smatra rekordnim novogodišnjim honorarom u regionu. Merlin je Novu 2026. dočekao sa publikom na trgu u Dubrovniku.

Jelena Rozga . Ivo Cagalj/PIXSELL Jelena Rozga . Ivo Cagalj/PIXSELL

Veliki broj izvođača odlučio se za nastupe u Crnoj Gori. Aco Pejović je, prema pisanju medija, za novogodišnji nastup zaradio oko 80.000 eura. Lepa Brena bila je rezervisana za nastup u Tivtu, gdje je, prema navodima izvora, inkasirala također 80.000 eura. U istom programu nastupili su i Saša Matić te Jelena Rozga, čiji su honorari iznosili između 30.000 i 40.000 eura.

Aleksandra Prijović . EXTRA FM Aleksandra Prijović . EXTRA FM