Preminuo Adi Stambol, suprug bh. dizajnerice Belme Tvico

Dženaza Adiju Stambolu bit će klanjana u petak u 15 sati na mezarju Ravne Bakije, dok će istog dana biti proučen i tevhid u Čekrekčijinoj džamiji.

Od Stambola se oprostila i bosanskohercegovačka novinarka Lejla Zvizdić, dugogodišnja prijateljica Belme i Adija.

U objavi na Facebooku Zvizdić je napisala:

- Otišao je moj, naš drug Adi. Belmin Adi. Ako je u nečemu znao pretjerati, to su bili ljubav, posvećenost, brižnost, džometluk. I veselje. Nikada, ali nikada ga nisam vidjela ljutog ili neraspoloženog. Uvijek nasmijan, na život je gledao s posebnom lakoćom i saburom, a na svoju Belmu kao na princezu i zvijezdu vodilju. Bio je neizmjerno ponosan na svaku njenu kolekciju, svaki projekat i svaki uspjeh. Meleku ljudski, oprostit ću se od tebe onako kako je završila naša posljednja prepiska: "Grlimo te džematile".