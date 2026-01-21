Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U 44. GODINI

Preminuo Adi Stambol, suprug bh. dizajnerice Belme Tvico

Vijest o njegovoj smrti Belma Tvico objavila je na svom Facebook profilu

Adi Stambol. Facebook

M. Až.

21.1.2026

Suprug bosanskohercegovačke dizajnerice Belme Tvico, Adi Stambol, preminuo je u 44. godini.

Vijest o njegovoj smrti Belma Tvico objavila je na svom Facebook profilu.

Dženaza Adiju Stambolu bit će klanjana u petak u 15 sati na mezarju Ravne Bakije, dok će istog dana biti proučen i tevhid u Čekrekčijinoj džamiji.

Vijest o smrti objavila je njegova supruga. Instagram

Od Stambola se oprostila i bosanskohercegovačka novinarka Lejla Zvizdić, dugogodišnja prijateljica Belme i Adija.

U objavi na Facebooku Zvizdić je napisala:

- Otišao je moj, naš drug Adi. Belmin Adi. Ako je u nečemu znao pretjerati, to su bili ljubav, posvećenost, brižnost, džometluk. I veselje. Nikada, ali nikada ga nisam vidjela ljutog ili neraspoloženog. Uvijek nasmijan, na život je gledao s posebnom lakoćom i saburom, a na svoju Belmu kao na princezu i zvijezdu vodilju. Bio je neizmjerno ponosan na svaku njenu kolekciju, svaki projekat i svaki uspjeh. Meleku ljudski, oprostit ću se od tebe onako kako je završila naša posljednja prepiska: "Grlimo te džematile".

# BELMA TVICO
# ADI STAMBOL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.