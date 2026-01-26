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SLAVNI PENJAČ

Aleks Honold za uspon na Taipei 101 dobio manje od milion dolara: "To je sramotno mali iznos"

Uspon je izveden u sklopu Netflixovog prijenosa uživo pod nazivom "Skyscraper Live"

Honoldov uspon. Youtube/Screenshot

M. Až.

26.1.2026

Slavni američki penjač Aleks Honold (Alex Honnold) ispisao je historiju proteklog vikenda popevši se na neboder Tajpej 101, visok 527 metara, čime je ostvario najviši slobodni solo uspon na urbanu građevinu.

"Sramotno mali iznos"

Uspon je izveden u sklopu Netflixovog prijenosa uživo pod nazivom "Skyscraper Live". Ipak, prema pisanju New York Timesa, Honold je za ovaj poduhvat dobio manje od milion dolara, što je izazvalo iznenađenje u javnosti.

- To je manje nego što je moj agent težio. Zapravo, ako to stavite u kontekst mainstream sporta, to je sramotno mali iznos. Znate, igrači Major League Baseballa dobijaju ugovore od otprilike 170 miliona dolara. Kao, neko za koga niste ni čuli i za koga nikoga nije briga - naveo je Honold.

Jedan od razloga zbog kojih Honold nije insistirao na većoj zaradi, kako se navodi, leži i u njegovom ličnom odnosu prema samom projektu.

- Mislim, učinio bih to besplatno. Da nema TV programa i da mi zgrada da dopuštenje da to napravim, učinio bih to jer znam da mogu i bilo bi nevjerovatno. Ne plaćaju mi da se penjem na zgradu. Plaćaju me za spektakl. Penjem se na zgradu besplatno - izjavio je.

Magazin Variety obratio se Netflixu i producentima emisije "Skyscraper Live", kompaniji Plimsoll Prods. Ltd., tražeći pojašnjenje u vezi s Honoldovim honorarom i razlozima za iznos koji je dobio.

Promjena perspektive

U razgovoru za Variety, neposredno nakon uspona, Honold je priznao da je u početku bio zabrinut zbog nivoa pažnje koju je događaj privukao, uključujući hiljade ljudi u publici, što mu je bilo prvo takvo iskustvo.

- Tokom posljednjih nekoliko dana, moja se perspektiva počela malo mijenjati. Od osjećaja 'ovo se čini nekako intenzivno' i da sam nervozan ili šta već, do toga da sam zapravo prilično uzbuđen zbog toga i motivisan. Osjećao sam kao da se perspektiva promijenila u prihvatanju cijele te spektakularne strane. Pomislio sam, ako samo mahnem svim ljudima unutra i dobro se zabavim dok prolazim, to cijelu stvar čini zabavnijom. Jedan od glavnih izazova uspona je ritam. Ako morate ići jako brzo, umorite se, ali ako ne žurite i mašete ljudima i uživate u iskustvu i pogledima, ne umarate se toliko. Zbog toga se cijela stvar čini manje strašnom i tako sam pomislio: 'Samo ću prihvatiti iskustvo i dobro se zabaviti, i sve će se osjećati bolje' - rekao je Honold.

Honold je istakao i da mu se život znatno promijenio otkako je postao svjetski poznat zahvaljujući dokumentarcu "Free Solo", dobitniku Oscara, koji mu je omogućio da penjanje pretvori u stalno zanimanje.

- Rekao bih da sam u osnovi cijeli svoj život strukturirao pokušavajući pronaći način da se bavim penjanjem po stijenama za život. Volim penjanje po stijenama. Kako da živim svoj život radeći to što je više moguće, a istovremeno uzdržavam svoju porodicu. Čudesno, funkcioniše - rekao je.

Honold je uspon na Tajpej 101 završio za jedan sat i 31 minutu. Prijenos "Skyscraper Live" protekao je uglavnom bez većih poteškoća, iako je bilo nekoliko tehničkih problema. U pojedinim trenucima Honold je izgubio audio-kontakt sa svojim timom, kao i muziku u slušalici, koju je kasnije uspio ponovo uspostaviti.

# PENJAČ
# ALEX HONNOLD
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