Aleks Honold za uspon na Taipei 101 dobio manje od milion dolara: "To je sramotno mali iznos"

Slavni američki penjač Aleks Honold (Alex Honnold) ispisao je historiju proteklog vikenda popevši se na neboder Tajpej 101, visok 527 metara, čime je ostvario najviši slobodni solo uspon na urbanu građevinu.

"Sramotno mali iznos"

Uspon je izveden u sklopu Netflixovog prijenosa uživo pod nazivom "Skyscraper Live". Ipak, prema pisanju New York Timesa, Honold je za ovaj poduhvat dobio manje od milion dolara, što je izazvalo iznenađenje u javnosti.

- To je manje nego što je moj agent težio. Zapravo, ako to stavite u kontekst mainstream sporta, to je sramotno mali iznos. Znate, igrači Major League Baseballa dobijaju ugovore od otprilike 170 miliona dolara. Kao, neko za koga niste ni čuli i za koga nikoga nije briga - naveo je Honold.

Jedan od razloga zbog kojih Honold nije insistirao na većoj zaradi, kako se navodi, leži i u njegovom ličnom odnosu prema samom projektu.

- Mislim, učinio bih to besplatno. Da nema TV programa i da mi zgrada da dopuštenje da to napravim, učinio bih to jer znam da mogu i bilo bi nevjerovatno. Ne plaćaju mi da se penjem na zgradu. Plaćaju me za spektakl. Penjem se na zgradu besplatno - izjavio je.

Magazin Variety obratio se Netflixu i producentima emisije "Skyscraper Live", kompaniji Plimsoll Prods. Ltd., tražeći pojašnjenje u vezi s Honoldovim honorarom i razlozima za iznos koji je dobio.

Promjena perspektive

U razgovoru za Variety, neposredno nakon uspona, Honold je priznao da je u početku bio zabrinut zbog nivoa pažnje koju je događaj privukao, uključujući hiljade ljudi u publici, što mu je bilo prvo takvo iskustvo.