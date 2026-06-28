Kreativni producent Goran Macura o američkoj karijeri: Rad sa svjetskim facama te nauči da moraš ostati pribran i kad je sve u haosu

Kreativni producent Goran Macura već godinama gradi karijeru na relaciji između Beograda i Njujorka, u samom centru globalne modne i medijske industrije. Njegov profesionalni put obuhvata glumu, finansije i produkciju, a danas stoji iza brojnih projekata u kojima su sarađivala najveća imena savremene pop-kulture.
Rođen 1986. godine u Beogradu, Macura je prve kreativne korake napravio kroz glumu, dok je paralelno studirao finansije i bankarstvo. Iako su ga studije vodile ka „sigurnijem“ putu, umjetnost je, kako kaže, od početka imala presudnu ulogu.
Školovanje u školi glume Dadov, kako ističe, bilo je jedan od najvažnijih perioda njegovog formiranja, jer mu je donijelo kreativnu slobodu i samopouzdanje koje će kasnije koristiti u profesionalnom životu.
Preokret ka Njujorku
Nakon prve glumačke faze, uključujući i ulogu u filmu „A Serbian Film“, Macura odlazi u Sjedinjene Američke Države s planom koji se vremenom mijenja. Njujork, koji je prvobitno trebao biti samo usputna stanica, postaje njegov trajni dom i profesionalna baza.
- Njujork me je potpuno oblikovao. To je bio trenutak kada sam shvatio da sam na pravom mjestu – navodi Macura.
Ključni zaokret u karijeri dogodio se kada je, kako kaže, „igrom slučaja“ ušao u svijet produkcije kroz Interview Magazine. Taj trenutak otvorio mu je vrata saradnje s vodećim imenima modne industrije.
Tokom karijere učestvovao je u projektima i editorijalima u kojima su učestvovali Madona (Madonna), Naomi Kembel (Campbell), Lejdi Gaga (Lady), Bili Ajliš (Billie Eilish), Robert de Niro, Novak Đoković, Žizel (Gisele Bündchen), Margot Robi (Robbie) i En Hatavej (Anne Hathaway).
Posebno izdvaja iskustvo rada s Novakom Đokovićem 2013. godine, koje opisuje kao profesionalno, ali i ljudski izuzetno inspirativno.
- U tih kratkih nekoliko sati bilo je dovoljno da vidim koliko je Novak istovremeno vrhunski sportista i izuzetno jednostavan čovjek – kaže Macura.
Među najzanimljivijim anegdotama iz karijere izdvaja se rad s Naomi Kembel tokom produkcije za Interview Russia. Kompleksna organizacija intervjua, kašnjenja i vremenski pritisak, kako kaže, pretvorili su se u iskustvo koje je zauvijek obilježilo njegov profesionalni razvoj.
- To su trenuci kada shvatiš da moraš ostati pribran bez obzira na haos – ističe on.
Posebno emotivno opisuje i susret s En Hatavej, koju je prvi put sreo još 2009. godine u Njujorku, mnogo prije nego što su kasnije profesionalno sarađivali.
Iako je radio na brojnim prestižnim kampanjama, Macura kao najzahtjevniji projekt izdvaja snimanje naslovne strane za V Magazine 2018. godine s Điđi Hadid (Gigi).
Ključna priznanja
Koncept je uključivao tri različite ekstremne sportske scene u saradnji s brendovima Fendi, Philipp Plein i Chanel, a produkcija je, kako kaže, trajala mjesecima i bila izuzetno stresna.
- Taj projekat me je fizički i mentalno iscrpio do mjere da sam završio kod ljekara. Ali rezultat je bio vrhunski – navodi Macura.
Naslovna strana je kasnije nagrađena priznanjem Daily Front Row Fashion Awards, iako, kako priznaje, u trenutku nagrade nije osjećao euforiju zbog iscrpljenosti kroz koju je prošao.
Danas Macura sebe ne definiše kroz jednu ulogu, ističe da nije samo producent, niti samo kreativac, već da je to je kombinacija svega.
Ipak, priznaje da svestranost nosi i izazove, jer ponekad otežava fokus na jednu oblast.
Uspjeh bez gubitka unutrašnjeg mira
Nakon godina rada u vrhu industrije, Macura danas drugačije definiše uspjeh. Umjesto velikih projekata i priznanja, u prvi plan stavlja lični balans.
- Trebalo mi je vremena da shvatim da je najvažniji lični mir. Naučiti reći 'ne' postalo je jednako važno kao i svaka poslovna prilika – zaključuje Macura.