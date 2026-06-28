Kreativni producent Goran Macura o američkoj karijeri: Rad sa svjetskim facama te nauči da moraš ostati pribran i kad je sve u haosu

Kreativni producent Goran Macura već godinama gradi karijeru na relaciji između Beograda i Njujorka, u samom centru globalne modne i medijske industrije. Njegov profesionalni put obuhvata glumu, finansije i produkciju, a danas stoji iza brojnih projekata u kojima su sarađivala najveća imena savremene pop-kulture.

Rođen 1986. godine u Beogradu, Macura je prve kreativne korake napravio kroz glumu, dok je paralelno studirao finansije i bankarstvo. Iako su ga studije vodile ka „sigurnijem“ putu, umjetnost je, kako kaže, od početka imala presudnu ulogu.

Školovanje u školi glume Dadov, kako ističe, bilo je jedan od najvažnijih perioda njegovog formiranja, jer mu je donijelo kreativnu slobodu i samopouzdanje koje će kasnije koristiti u profesionalnom životu.

Preokret ka Njujorku

Nakon prve glumačke faze, uključujući i ulogu u filmu „A Serbian Film“, Macura odlazi u Sjedinjene Američke Države s planom koji se vremenom mijenja. Njujork, koji je prvobitno trebao biti samo usputna stanica, postaje njegov trajni dom i profesionalna baza.

- Njujork me je potpuno oblikovao. To je bio trenutak kada sam shvatio da sam na pravom mjestu – navodi Macura.

Ključni zaokret u karijeri dogodio se kada je, kako kaže, „igrom slučaja“ ušao u svijet produkcije kroz Interview Magazine. Taj trenutak otvorio mu je vrata saradnje s vodećim imenima modne industrije.

Tokom karijere učestvovao je u projektima i editorijalima u kojima su učestvovali Madona (Madonna), Naomi Kembel (Campbell), Lejdi Gaga (Lady), Bili Ajliš (Billie Eilish), Robert de Niro, Novak Đoković, Žizel (Gisele Bündchen), Margot Robi (Robbie) i En Hatavej (Anne Hathaway).