Netflix šokirao najnovijim projektom: Nova serija otkriva oproštajne poruke slavnih nakon smrti

Netflix je najavio novu, kontroverznu emisiju koja se bavi „posljednjim riječima” poznatih javnih ličnosti.

Striming gigant opisao je seriju pod nazivom „Famous Last Words” (Slavne posljednje riječi) kao projekat koji „našim najvažnijim glasovima daje posljednju priliku da se oproste”.

Prva od osam već snimljenih i sačuvanih epizoda biće intervju sa damom Džejn Gudal, koji je vodio Bred Falčak prije njene smrti 1. oktobra 2025. godine, u 91. godini života, navodi Idjtv.

Doktorka Gudal, svjetski poznata stručnjakinja za šimpanze, posvetila je čitav svoj odrasli život proučavanju najbližih živih rođaka ljudske vrste. Napisala je 32 knjige, bila tema više od 40 dokumentarnih filmova, nastavila da aktivno predaje i putuje širom svijeta kako bi govorila o očuvanju prirode i klimatskim promjenama.

Naravno, iako postoje i drugi intervjui koji su već unaprijed snimljeni za seriju, javnost neće znati ko je sve učestvovao dok te ličnosti ne preminu — tada će njihove „posljednje riječi” biti objavljene i podijeljene sa svijetom.

Važno je napomenuti da Netflix ipak nije prvi koji se upustio u ovakav format — sličan projekat ranije je realizovala danska emisija „Det Sidste Ord” („Poslednja riječ”).

Za razliku od tipičnih intervjua gdje su prisutni producenti, reditelji i snimatelji, Netflix je na svom sajtu objasnio da se ovi razgovori snimaju isključivo između voditelja i sagovornika, dok se kamere upravljaju daljinskim putem.

- Ovaj pristup omogućava intimnost razgovora i iskrenost refleksije nekih od najvećih umova na svijetu - navodi Netflix.

Voditelj Bred Falčak objasnio je koncept ovako:

„Ovo iskustvo je za gledaoce i učesnike istovremeno dirljivo, neobično i uzvišeno. Nije kao nijedna druga emisija koja je do sada postojala. To je pravo slavljenje života i prilika da se zaista kaže posljednja riječ.“

Reakcije publike – između divljenja i nelagode

Kao što se moglo očekivati od ovako neobičnog formata, serija je izazvala podijeljene reakcije. Jedan korisnik društvenih mreža napisao je oduševljeno:

„Jezivo, ali genijalno. Netflix je bukvalno izmislio posthumno pripovijedanje. Zamislite da se jednog dana ulogujete i vidite: ‘Nova epizoda upravo objavljena… i gost je upravo preminuo.’“

Međutim, drugi su oštro kritikovali ideju, smatrajući da se time monetizuje nečije nasleđe:

„Ovo je sljedeći nivo manipulacije slavom i sjećanjem. Netflix poručuje da je čak i u smrti glas slavne ličnosti njihov najvrijedniji kapital. Čuvanje intervjua za objavljivanje nakon smrti pretvara refleksiju u marketinšku strategiju, brišući granicu između odavanja počasti i komercijalizacije uspomene. Natjera te da se zapitaš koliko je onoga što konzumiramo zapravo oblikovano tajmingom i marketingom, a ne samom osobom.“

Ipak, ono što je sigurno jeste da je prva epizoda serijala, odnosno intervju sa Džejn Gudal izazvao emocije i rasplakao mnoge koji su svoje utiske potom podijelili na društvenim mrežama.

Prva objavljena epizoda: Džejn Gudal šalje poruku nade

Džejn Gudal je prva osoba čiji je intervju objavljen u okviru serije. Obraćajući se direktno kameri, rekla je:

„Čak i danas, kada je planeta u tami, i dalje postoji nada. Nemojte gubiti nadu — ako izgubite nadu, postajete apatični i ne radite ništa.“

Na kraju je dodala: „Dajte sve od sebe dok ste još na ovoj planeti Zemlji, na koju sada gledam odozgo.“