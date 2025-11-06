Timoti Šalame priznao da je razočaran što nije osvojio Oscara za najboljeg glumca

Američko-francuski glumac Timoti Šalame (Timothée Chalamet) nedavno je priznao da ga je razočaralo što nije osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu A Complete Unknown.

Dvadesetdevetogodišnji glumac je u razgovoru za časopis Vog (Vogue), gdje je promovisao svoj novi projekat Marty Supreme, otvoreno govorio o svom porazu na 97. dodjeli Oskara. Bez ustručavanja je priznao da bi volio da je ove godine u martu kući ponio prestižnu nagradu za glavnu ulogu u biografskom filmu o legendarnom muzičaru Bobu Dilanu (Bob Dylan).

- Ako na dodjeli nagrada ima petero kandidata, a četvero ode kući bez statue, zar ne mislite da će u restoranu reći: "Pa, mi nismo pobijedili?" Bio sam okružen izuzetno velikodušnim glumcima bez ega, i neki od njih možda kažu: "To je bilo zabavno". Ali znam da većina u sebi misli: "Je*ite se" - iskreno je rekao mladi glumac.

Šalame je bio nominovan u kategoriji najboljeg glumca zajedno s Kolmanom Domingom (Colman Domingo) za film Sing Sing, Ralfom Fajnsom (Ralph Fiennes) za Conclave, Sebastijanom Stenom (Sebastian Stan) za The Apprentice i Adrienom Brodijem (Adrien Brody), koji je na kraju osvojio nagradu za svoju ulogu u filmu The Brutalist.

Glumac je već ranije otvoreno govorio o svojim ambicijama i želji da osvoji kako publiku, tako i članove žirija. Šalame je i tada, nakon što je u februaru dobio nagradu SAG, priznao da mu je san osvojiti Oskara.