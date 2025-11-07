Helen Miren dobija Zlatni globus za životno djelo: Ona je prirodna sila i njena karijera je izvanredna

Helen Miren, britanska glumica koja je osvojila Oskar, četiri Bafte, tri Zlatna globusa, pet Emija i Toni nagradu, dobiće i Sesil B. Demil, Zlatni globus za životno djelo.

Nagrada će Helen Miren biti uručena na ceremoniji koja će se održati 8. januara, tri dana prije glavne dodjele.

- Helen Miren je prirodna sila i njena karijera je izvanredna. Njene transcendentalne uloge i posvećenost zanatu nastavljaju da inspirišu umjetnike i gledaoce. Velika je čast uručiti joj ovu nagradu - rekla je Helen Hen, predsjednica Zlatnih globusa.

Miren se proslavila tokom 1970-ih ulogama u londonskom Vest Endu i Rojal Šekspir pozorištem, kao i filmovima O Lucky Man!, Caligula i The Long Good Friday.

Glumila je i u ostvarenjima Prime Suspect, Excalibur, The Madness of King George, The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, Gosford Park i Calendar Girls.

Osvojila je Oskar za svoju ulogu Elizabete II u filmu The Queen iz 2003, a toj ulozi vratila se 2013. u predstavi Pitera Morgana The Audience, za koju je osvojila i Toni.

Filmovi iz drugog dijela karijere su joj Hitchcock, The Last Station, Woman in Gold, The Debt, Golda i Barbi, u kome je bila naratorka.

Uloga Helen Miren u filmu The Thursday Murder Club je privukla puno pažnje, a mnogi vjeruju da će joj uloga u filmu Goodbye June, debitantskoj režiji Kejt Vinslet, donijeti nagrade.

Sljedeće godine gledaćemo je kao Patrišu Hajsmit u drami Antona Korbijna pod nazivom Switzerland.

Nominacije za Zlatne globuse biće objavljene 8. decembra, a među favoritima su filmovi One Battle After Another, Hamnet i Sinners.