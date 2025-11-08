Rasel Krou otkrio kako je izgubio skoro 26 kilograma za godinu dana: Napravio je jednu promjenu

Oskarovac Rasel Krou (Russell Crowe) gostovao je u podcastu Džoa Rogana (Joe Rogan) gdje je pričao o svom novom filmu "Nürnberg", ali i kako je skinuo skoro 26 kilograma u godinu dana.

Glumi Geringa

Krou glumi nacističkog političara Hermana Geringa (Hermann Göring) u novom filmu o Nirnberškom suđenju nakon Drugog svjetskog rata. Nakon završetka produkcije, težio je 126 kilograma. Međutim, u godini nakon završetka snimanja filma, rekao je da ima 100,9 kilograma.

Glumac je otkrio kako smatra da mu je ograničenje unosa alkohola pomoglo u gubitku težine, ali da ga nije potpuno izbacio.

"Veliki sam zagovornik ispijanja pića. To je moje kulturno naslijeđe i kao pripadnik radničke klase, to je moje prokleto pravo, Joe", kazao je.

Međutim, priznao je da se s godinama mijenja te da nije sposoban živjeti jednako. Dodao je da nije protiv alkohola te pojasnio: "Ako odlučim popiti čašu vina uz večeru, bit će to zaista dobro vino. Sada se trudim da ne pijem pića samo radi toga".

Crowe je također primao injekcije zbog artitisa. Injekcije koje prima u ramena i koljena smatra zaslužnim za smirivanje upale u njegovom tijelu.

"Mislim da smo već ranije razgovarali o tome koliko starih povreda imam i kako su povrede na mojim ramenima duboko artritične. Ali sada na ultrazvuku možemo vidjeti da sam prije godinu dana imao velike, debele trake artritisa, a sada je smanjen, vjerovatno za oko 70 posto. Na jednom području mog desnog ramena, vjerovatno za oko 90 posto. Ali sada je to je...i rokenrol, sine. Sve ide dobro", ispričao je.

Glumac je, međutim, priznao da će, s obzirom na njegove godine, i dalje zadobivati ​​povrede: "Još uvijek zadobijam povrede jer se moram suočiti s činjenicom da imam 61 godinu".