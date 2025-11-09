Emir Hadžihafizbegović nagrađen na festivalu: Ovaj put za film "Lijepa večer, lijep dan"

Bh. glumac Emir Hadžihafizbegović na prestižnom Film Festivalu u Kostbusu (Cottbusu) u glavnom programu osvojio je Grand Prix za najboljeg glumca za glavnu ulogu u hrvatskom filmu "Lijepa večer, lijep dan".
Film je rađen u režiji Ivone Jukić. Ovaj veliki festival u nekoliko selekcija programa ove godine prikazuje 130 filmova iz 40 zemalja svijeta.
Hadžihafizbegović osvaja nagrade na ovom festivalu već treći put.
On je ranije na Film Festivalu u Cottbusu proglašen najboljim glumcem za hrvatski film "Takva su pravila" Ognjena Sviličića i za slovenački film "Ćefuri Raus" Gorana Vojinovića.
Uz ovu veliku i prestižnu filmsku nagradu, Hadžihafizbegović je dobio i novčani dio nagrade u iznosu od 5.000 eura.