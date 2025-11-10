Rediteljka teško optužila Renera, glumac negira: Nisam joj slao eksplicitne fotografije

Glumac Džeremi Rener našao se u središtu kontroverze nakon što ga je rediteljka Ji Žu optužila da joj je slao eksplicitne fotografije i da joj prijetio da će je prijaviti Američkoj službi za imigraciju (ICE) nakon što je njihov odnos zahladio.

Renerov advokat, Marti Singer tvrdi da su optužbe potpuno netačne i da Žu osvetnički reaguje jer je on odbio njene romantične napade i nije promovisao njene projekte na društvenim mrežama.

- Bili su u kratkoj, dobrovoljnoj vezi kada su se sreli u Nevadi u julu, tokom intervjua za njen dokumentarac ‘Chronicles of Disney' - rekao je Singer.

Žu je, pak, tvrdila da je Rener inicirao kontakt u junu, šaljući joj intimne fotografije i video klipove, obećavajući da je zainteresovan za dugoročnu vezu.

Kada je njihov odnos zahladio, Žu tvrdi da ju je Rener zastrašivao pozivom ICE-u, što ju je, kako kaže, duboko šokiralo i uplašilo.

- On me je koristio i negirao naš rad i moj doprinos. Imam kolekciju tih fotografija i pornografskih GIF-ova koje mi je slao - rekla je za Dejli mejl.

Renerov advokat, međutim, tvrdi da je Žu konstantno uznemiravala i bombardovala glumca nepoželjnim porukama, a posljednja je navodno stigla 24. oktobra.

- Nisam joj slao eksplicitne fotografije - kratko je kazao Rener.

Rani izvještaji takođe podsjećaju da Rener ima problematičnu prošlost.

Suočavao se sa optužbama bivše supruge Soni Pačeko, koja ga je 2019. teretila za zlostavljanje i ugrožavanje djeteta, što je on tada odbacio kao besmislice.

Ovo je trenutno otvoreni sukob, a javnost s nestrpljenjem prati dalji razvoj događaja između Renera i Žu.