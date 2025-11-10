Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSEBNA AUDIJENCIJA

Oko trideset holivudskih zvijezda sastat će se s papom Lavom ovog vikenda

Papa je izrazio želju da produbi dijalog sa svijetom filma

Papa Lav XIV. AP

FENA

10.11.2025

Svjetla, kamera, akcija, papa? Oko trideset holivudskih zvijezda sastat će se s papom Lavom ovog vikenda, uključujući glumce Kejt Blanšet (Cate Blanchett), Krisa Pajna (Chris Pine) i Adama Skota (Scott), saopćio je Vatikan u ponedjeljak.

Posebnoj audijenciji u Vatikanu s Leom, prvim papom iz Sjedinjenih Američkih Država, pridružit će se i oskarovci režiseri Spajk Li (Spike Lee), Džordž Miler (George Miller) i Gas (Gus) Van Sant.

Papa je "izrazio želju da produbi dijalog sa svijetom filma, istražujući mogućnosti koje umjetnička kreativnost nudi misiji Crkve i promociji ljudskih vrijednosti", navodi se u saopštenju Vatikana.

Papinski događaji često uključuju visokorangirane katoličke kardinale, ali rijetko uključuju holivudske zvijezde.

Međutim, pokojni papa Franjo je u Vatikanu u junu 2024. godine bio domaćin događaja za komičare, uključujući američke voditelje kasnonoćnih emisija Konana O'Brajena (Conan O'Brien), Stivena Kolbera (Stephen Colbert) i Džimija Falona (Jimmy Fallon).

Među ostalima koji će učestvovati na subotnjem događaju s Leom su glumci Alison Bri (Brie), Dejv Franko (Dave Franco) i Vigo (Viggo) Mortensen te reditelji Džoana Hog (Joanna Hogg), Toni Kej (Tony Kaye) i Džuli Tejmor (Julie Taymor).

Uoči novog događaja, Vatikan je podijelio četiri papina omiljena filma: "To je divan život" (1946); "Zvuk muzike" (1965); "Obični ljudi" (1980); i "Život je lijep" (1997).

# VATIKAN
# CATE BLANCHETT
# SPIKE LEE
# GLUMCI
# HOLIVUD
# CHRIS PINE
# PAPA LAV XIV
# ADAM SCOTT
# GEORGE MILLER
# GUS VAN SANT
# DAVE FRANCO
# VIGGO MORTENSEN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.