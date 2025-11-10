Svjetla, kamera, akcija, papa? Oko trideset holivudskih zvijezda sastat će se s papom Lavom ovog vikenda, uključujući glumce Kejt Blanšet (Cate Blanchett), Krisa Pajna (Chris Pine) i Adama Skota (Scott), saopćio je Vatikan u ponedjeljak.

Posebnoj audijenciji u Vatikanu s Leom, prvim papom iz Sjedinjenih Američkih Država, pridružit će se i oskarovci režiseri Spajk Li (Spike Lee), Džordž Miler (George Miller) i Gas (Gus) Van Sant.

Papa je "izrazio želju da produbi dijalog sa svijetom filma, istražujući mogućnosti koje umjetnička kreativnost nudi misiji Crkve i promociji ljudskih vrijednosti", navodi se u saopštenju Vatikana.

Papinski događaji često uključuju visokorangirane katoličke kardinale, ali rijetko uključuju holivudske zvijezde.

Međutim, pokojni papa Franjo je u Vatikanu u junu 2024. godine bio domaćin događaja za komičare, uključujući američke voditelje kasnonoćnih emisija Konana O'Brajena (Conan O'Brien), Stivena Kolbera (Stephen Colbert) i Džimija Falona (Jimmy Fallon).

Među ostalima koji će učestvovati na subotnjem događaju s Leom su glumci Alison Bri (Brie), Dejv Franko (Dave Franco) i Vigo (Viggo) Mortensen te reditelji Džoana Hog (Joanna Hogg), Toni Kej (Tony Kaye) i Džuli Tejmor (Julie Taymor).

Uoči novog događaja, Vatikan je podijelio četiri papina omiljena filma: "To je divan život" (1946); "Zvuk muzike" (1965); "Obični ljudi" (1980); i "Život je lijep" (1997).