Ketrin Zita Džons otkrila sa kim bi voljela da glumi: Ubiće me kad ovo bude čuo

Slavna glumica Ketrin Zita-Džons, koja u popularnoj seriji “Srijeda” igra Mortišu Adams, otkrila je sa kojim glumcem bi voljela da sarađuje u trećoj sezoni.

Nakon što je obožavaoce Netfliksovog hita oduševilo pojavljivanje Lejdi Gage u drugoj sezoni, mnogi su se pitali koja zvijezda bi to mogla da nadmaši.

Zita-Džons smatra da bi za taj zadatak bio idealan Deni Devito.

- Ne znam kako Deni nije već dobio ulogu - rekla je u razgovoru za Variety.

Glumica koja slavi rođendan istog dana kad i njen suprug Majkl Daglas, Devitov veliki prijatelj, ispričala je kako joj je to uopšte palo na pamet, navodi 24sedam.

- Slavili smo rođendane i pomislila sam: “Zašto Deni nije u ‘Srijedi’?”. Zamislite ga kao rođaka Ita - rekla je misleći na poznati lik iz kultne porodice Adams.

Šaljivo je dodala i da glumac neće biti zadovoljan kada mu predloži svoju ideju.

"Ubiće me kad ovo bude čuo. Reći će: “Da, daće mi ulogu i staviti mi kosu po cijelom licu. Hvala što si to predložila, Ketrin".

Hit serija dobija i treću sezonu, a ostaje da vidimo da li će legendarni Deni Devito možda zaista dobiti ulogu.