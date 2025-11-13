Džimi Kimel u suzama zbog smrti najboljeg prijatelja: Nije fer

Voditelj Džimi Kimel (57) nije uspio da sakrije emocije tokom dirljivog oproštaja od najbližeg prijatelja i dugogodišnjeg saradnika Kleta Eskobeda III, koji je preminuo u utorak, u 59. godini.

Na početku emisije “Jimmy Kimmel Live!”, Kimel je zaplakao pred kamerama, objašnjavajući publici da je izgubio “velikog prijatelja, oca, sina, muzičara i prije svega – čovjeka”.

- Na televiziji smo skoro 23 godine i imao sam teških monologa, ali ovaj je najteži. Izgubili smo nekoga ko je bio premlad da ode. Svi su voljeli Kleta… Jednostavno nije fer - rekao je kroz suze.

Kimel i Eskobedo bili su nerazdvojni od djetinjstva, a njihovo prijateljstvo preraslo je u profesionalnu saradnju kada je “Jimmy Kimmel Live!” šou počeo da se emituje 2003.

Kleto je tada postao vođa kućnog benda “Cleto and the Cletones”, koji je publika zavoljela gotovo koliko i voditelja.

U emotivnoj objavi na Instagramu, Kimel je napisao da su Kleto i on zajedno od kada je imao devet godina.