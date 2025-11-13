NIJE KRIO EMOCIJE

Džimi Kimel u suzama zbog smrti najboljeg prijatelja: Nije fer

Na početku emisije “Jimmy Kimmel Live!”, Kimel je zaplakao pred kamerama

Voditelj Džimi Kimel. Instagram

E. A.

13.11.2025

Voditelj Džimi Kimel (57) nije uspio da sakrije emocije tokom dirljivog oproštaja od najbližeg prijatelja i dugogodišnjeg saradnika Kleta Eskobeda III, koji je preminuo u utorak, u 59. godini.

Na početku emisije “Jimmy Kimmel Live!”, Kimel je zaplakao pred kamerama, objašnjavajući publici da je izgubio “velikog prijatelja, oca, sina, muzičara i prije svega – čovjeka”.

- Na televiziji smo skoro 23 godine i imao sam teških monologa, ali ovaj je najteži. Izgubili smo nekoga ko je bio premlad da ode. Svi su voljeli Kleta… Jednostavno nije fer - rekao je kroz suze.

Kimel i Eskobedo bili su nerazdvojni od djetinjstva, a njihovo prijateljstvo preraslo je u profesionalnu saradnju kada je “Jimmy Kimmel Live!” šou počeo da se emituje 2003.

Kleto je tada postao vođa kućnog benda “Cleto and the Cletones”, koji je publika zavoljela gotovo koliko i voditelja.

U emotivnoj objavi na Instagramu, Kimel je napisao da su Kleto i on zajedno od kada je imao devet godina.

- To što smo mogli svakog dana da radimo zajedno bio je san koji nismo ni sanjali da će se ostvariti. Srce nam je slomljeno. Molim vas, držite njegovu porodicu u molitvama - napisao je Kimel.

Eskobedo je poticao iz muzičke porodice – njegov otac, Kleto Eskobedo stariji takođe svira saksofon u bendu i nastupio je čak i u emisiji iste večeri kada je vijest objavljena.

Zbog tragedije, emisije zakazane za 12. i 13. novembar su otkazane, a Kimel je objasnio da su odlučili da, ipak, održe epizodu 11. novembra jer bi “Kleto želio da nastave dalje”.

