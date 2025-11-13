Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZAŠLA NAJAVA

"Đavo nosi Pradu 2”: Meril Strip i En Hatavej ponovo zajedno u nastavku kultnog filma

Film je inspirisan istoimenim romanom Lorene Vajsberger, a prvi dio iz 2006. pratio je mladu Endi Saks

“Đavo nosi Pradu 2”. Instagram

E. A.

13.11.2025

Filmska kuća 20th Century Studios objavila je prvi trejler za dugoočekivani nastavak kultnog filma “Đavo nosi Pradu 2”, u kojem se ponovo pojavljuju glumci iz originalne postave – Meril Strip, En Hatavej, Stenli Tuči i Emili Blant.

U kratkom isječku vidi se kako Miranda Prisli (Meril Strip) samouvjereno korača hodnicima u crvenim štiklama, prije nego što joj se u liftu pridruži bivša asistentica Endi Saks (En Hatavej).

Film je inspirisan istoimenim romanom Lorene Vajsberger, a prvi dio iz 2006. pratio je mladu Endi Saks, nedavno diplomiranu djevojku koja sanja o karijeri novinarke. Umjesto toga, završava kao asistentica stroge urednice modnog magazina “Ranvej” (Runway), gdje se suočava s nemogućim zahtjevima svoje šefice i pritiscima svijeta visoke mode, dok pokušava zadržati privatni život i prijateljstva.

Prema pisanju magazina Varajeti, nastavak donosi priču o Mirandi Prisli koja se sada mora snaći u svijetu medija koji se rapidno mijenja – tradicionalno izdavaštvo propada, a Miranda se nalazi u sukobu sa Emili (Emili Blant), nekadašnjom pomoćnicom, a sada moćnom direktoricom luksuzne korporacije čiji oglašivački budžet Miranda očajnički pokušava zadržati.

U filmu će, osim originalne postave, igrati i Kenet Brana, Lusi Lju, Džastin Tero, Bi Džej Novak, Polin Šalamet, Patrik Bramal, Kejleb Hiron, te brodvejske zvijezde Helen Šen i Konrad Rikamora.

Također će se vratiti i Trejsi Toms i Tibor Feldman, koji će ponovo tumačiti svoje uloge Lili i Irva iz prvog filma.

Nastavak omiljenog filma iz 2006. godine u bioskope stiže 1. maja 2026. godine.

# ĐAVO NOSI PRADU
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.