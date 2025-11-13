"Đavo nosi Pradu 2”: Meril Strip i En Hatavej ponovo zajedno u nastavku kultnog filma

Filmska kuća 20th Century Studios objavila je prvi trejler za dugoočekivani nastavak kultnog filma “Đavo nosi Pradu 2”, u kojem se ponovo pojavljuju glumci iz originalne postave – Meril Strip, En Hatavej, Stenli Tuči i Emili Blant.

U kratkom isječku vidi se kako Miranda Prisli (Meril Strip) samouvjereno korača hodnicima u crvenim štiklama, prije nego što joj se u liftu pridruži bivša asistentica Endi Saks (En Hatavej).

Film je inspirisan istoimenim romanom Lorene Vajsberger, a prvi dio iz 2006. pratio je mladu Endi Saks, nedavno diplomiranu djevojku koja sanja o karijeri novinarke. Umjesto toga, završava kao asistentica stroge urednice modnog magazina “Ranvej” (Runway), gdje se suočava s nemogućim zahtjevima svoje šefice i pritiscima svijeta visoke mode, dok pokušava zadržati privatni život i prijateljstva.