Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIJEPE VIJESTI

Glumica Anja Mit postala mama: Hvala za najljepši dan u mom životu

Anja je otkrila da je rodila sina, koji je po rođenju dobio ime Filip

Glumica Anja Mit. Instagram

E. A.

13.11.2025

Glumica Anja Mit se porodila, a lijepu vijest je otkrila na društvenim mrežama uz prvu fotografiju sa bebom.

Anja je otkrila da je rodila sina, koji je po rođenju dobio ime Filip.

- Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najljepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025. -  napisala je Anja u opisu objave.

Da je u drugom stanju Anja je otkrila prošlog ljeta, kada je već bila u poodmakloj trudnoći.

Lijepa glumica u vezi je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji već neko vrijeme živi u Grčkoj.

- Zaljubljena sam, nemam šta da krijem. Kašalj i zaljubljenost se očito ne mogu sakriti - rekla je Anja Mit za Hello! još u martu, u prvoj izjavi kojom je potvrdila da ima dečka.

# GLUMICA
# ANJA MIT
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.