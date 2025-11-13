Glumica Anja Mit postala mama: Hvala za najljepši dan u mom životu

Glumica Anja Mit se porodila, a lijepu vijest je otkrila na društvenim mrežama uz prvu fotografiju sa bebom.
Anja je otkrila da je rodila sina, koji je po rođenju dobio ime Filip.
- Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najljepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025. - napisala je Anja u opisu objave.
Da je u drugom stanju Anja je otkrila prošlog ljeta, kada je već bila u poodmakloj trudnoći.
Lijepa glumica u vezi je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji već neko vrijeme živi u Grčkoj.
- Zaljubljena sam, nemam šta da krijem. Kašalj i zaljubljenost se očito ne mogu sakriti - rekla je Anja Mit za Hello! još u martu, u prvoj izjavi kojom je potvrdila da ima dečka.