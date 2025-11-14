Voditeljica i urednica BHT-a Zvezdana Stojaković za "Avaz": Djeca su moja najveća snaga, motivacija i podsjetnik na ono što je zaista važno u životu

Voditeljica Radio-televizije Bosne i Hercegovine Zvezdana Stojaković već godinama unazad ulazi u domove svih Bosanaca i Hercegovaca. Dobro poznato lice medijske scene je dio ekipe jutarnjeg programa BHT-a.

U iskrenom razgovoru za „Dnevni avaz“ govorila je o svojim počecima, karijeri, ali i balansu između privatnog i poslovnog života.

Kako izgleda Vaše jutro prije nego što se kamere upale?

- Moje jutro počinje mnogo ranije od većine ljudi. Muzika je obavezna, ali i kratko vrijeme tišine da saberem misli i pripremim energiju za dan. U redakciji zavlada prava mala euforija – pregledamo vijesti, usklađujemo teme i detalje emisije. Uvijek kažem da pravi posao počinje prije nego što kamera uopće krene snimati.

Šta Vas najviše inspirira da svakog dana budete nasmijani pred publikom?

- Inspirišu me ljudi. Svako novo jutro nosi priče koje vrijedi ispričati, i to je ono što me pokreće. Osmijeh nije samo dio posla – on dolazi iz zahvalnosti što imam priliku unijeti malo pozitivne energije u nečiji početak dana.

Kako ste se zaljubili u televiziju i kada ste znali da je to Vaš put?

- Televizija me oduvijek fascinirala – ta moć da se iz studija povežeš s cijelim svijetom. Još kao djevojčicu me taj dinamični svijet medija potpuno osvojio. Kad sam prvi put stala pred kameru, znala sam da sam na pravom mjestu.

Kako balansirate između majčinstva, posla i života pod svjetlima reflektora?

- Iskreno – nije uvijek lako. Ali uz dobru organizaciju, podršku porodice i iskreno voljenje onoga što radite, sve se može. Djeca su moja najveća snaga, motivacija i podsjetnik na ono što je zaista važno u životu.

Šta je najteže, a šta najljepše u vođenju jutarnjeg programa?

- Najteže je ustajanje prije zore! Ali najljepše je što svako jutro ima novu energiju, novu priču i novu priliku da nekome uljepšate dan. To je privilegija koju ne uzimam zdravo za gotovo. Jednostavno smatram da je jutro najvažniji dio dana i kako započnete jutro takav će vam biti dan.

Koliko su društvene mreže važne za imidž i kontakt s publikom?

- Danas su društvene mreže neizostavan dio medijskog svijeta. Kroz njih možete direktno čuti mišljenje gledalaca, osjetiti njihovu podršku i zajednicu. Trudim se da tamo budem autentična, baš kao i pred kamerama.

Kako vidite ulogu žene u današnjem bh. medijskom prostoru?

- Žene u bh. medijima danas zauzimaju snažnu i vidljivu ulogu – i to s razlogom. Profesionalne su, obrazovane, hrabre i empatične. Ipak, još uvijek ima prostora da se njihov glas čuje ravnopravnije, posebno na pozicijama odlučivanja. Vjerujem da svaka od nas doprinosi da taj prostor bude bolji i pravedniji.

Podrška publike

Koji Vam je trenutak u karijeri ostao posebno u sjećanju?

- Bilo ih je mnogo, ali posebno pamtim prve trenutke kada sam preuzela vođenje „Jutra za sve“. Osjetila sam ogromnu odgovornost, ali i nevjerovatnu podršku publike. Taj osjećaj povjerenja i bliskosti ne zaboravlja se.