Voditelj Saša Delić za "Dnevni avaz" o svojoj karijeri: Najviše odgovornosti imaju ljudi koje biramo da nas vode

TV novinar i voditelj Saša Delić nakon skoro 15 godina ponovo je na BHRT-u, mediju u kojem je njegova karijera počela. U iskrenom razgovoru za “Dnevni avaz” otkriva detalje svoje karijere, prisjeća se početaka, ali se osvrće i na izazove koje je prevazišao kao TV voditelj.

Kako je počeo Vaš put u novinarstvu i šta Vas je privuklo medijima?

- Počelo je, kao i mnogo toga u životu, slučajno - kada sam ugledao konkurs na NTV Banjaluka, prijavio se i otišao na audiciju. I upravo ta audicija me je okuražila, potaknula u meni ideju da ja to mogu. Od tada je dvadeset pet godina na televiziji.

Prikupljanje činjenica

Koji su Vam bili najveći izazovi na početku karijere?

- Uvijek je izazov da uvjerite starije kolege da vam daju priliku, da vam povjere zadatak i da dokažete da ćete to uspješno i dovesti do kraja. Uspijevam da ih ubijedim.

Šta za Vas znači profesionalna objektivnost u današnjem novinarstvu?

- Prikupiti i utvrditi činjenice i emitovati samo činjenice, to je odveć dovoljno. Sve, baš sve u emitovanju, na jednom mediju, bez obzira o kojem je riječ, mora da bude tačno. I jedino tačno. Stil dolazi nakon.

Kako gledate na stanje javnog servisa i medijske scene u BiH danas?

- Većina bi rekla da se u stanju našeg javnog servisa zrcali stanje u našem društvu. Ipak, vidim da naš javni servis, državni, funkcioniše bolje nego druge neophodne poluge u ovom društvu. Javni RTV servis BiH funkcioniše. Mnogi drugi segmenti u ovom društvu ne funkcionišu. I sve je do nas – u ovom društvu, i svakog pojedinca. Svi, svako od nas, može dati doprinos poboljšanju slike i u RTV servisu i na drugim poljima. Jednostavno, poštujemo zakone. Najviše odgovornosti imaju ljudi koje biramo da nas vode. Treba da nas povedu i da poštujemo zakone, jednostavno.

Na koji način društvene mreže utječu na kvalitet i vjerodostojnost informacija?

- Utječu mnogo. I utječu loše. Prosto, svako danas može imati profil na društvenoj mreži i svako na taj način može emitovati sadržaj, svako postaje medij. No, svi nisu odgovorni i svi ne emituju činjenice. Vrlo lako se zablude "kopipejstiraju" i dobiju snagu. Potom je odgovornim ljudima, medijima, potrebno dosta truda da činjenice ubace u prvi plan i potisnu zablude. Ovo se ne dešava samo u BiH. S ovakvim pojavama izazova imaju i "malo" razvijenije zemlje na Zapadu. Tamo gdje su ove duhove pustili iz boce i tamo gdje ne znaju kako ih kontrolisati. Mi ostali slijedimo.

Pravila i zakonitosti

Šta biste savjetovali mladim novinarima koji tek ulaze u ovu profesiju?

- Da se drže profesije. Ona ima svoja pravila i zakonitosti. Da osluškuju sve oko sebe dan i noć. Uvijek budu otvoreni za novo. I za izazove. Vjeruju u svoj rad. A njega moraju da potkrijepe trudom. Mnogo truda. Ne tako davno trebalo je i mnogo znoja i suza. Danas baš i ne. Razvijamo se, ipak.

Kako uspijevate održati ravnotežu između javnog posla i privatnog života?

- Gotovo da ravnoteža i ne postoji. Uvijek moraju da se saznaju nove činjenice, da se čita i usvaja novo. Da se uvijek bude, ili korak ispred ili bar u istom koraku s dinamičnom okolinom.

Budućnost novinarstva

Kako zamišljate budućnost televizijskog novinarstva u narednih deset godina?

- Samo će kvalitet imati budućnost. Samo držanje standarda i profesionalnog kodeksa ima budućnost. Televizije koje budu profesionalne i koje osluškuju dinamičnu okolinu, imaju budućnost.