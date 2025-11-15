Morgan Friman ljut zbog zloupotrebe AI replika njegovog glasa: "Prestanite me pljačkati"

Holivudski glumac Morgan Friman izrazio je nezadovoljstvo zbog sve češće upotrebe umjetne inteligencije za imitiranje njegovog glasa bez ikakve dozvole.

U jednoj od svojih posljednjih intervjua, u kojoj je 88-godišnji oskarovac promovirao novi film „Now You See Me: Now You Don’t“, priznao je da ga ovakva praksa „pomalo plaši“.

Friman je naglasio da, za razliku od pojedinih starijih kolega koji su pristali da se njihov glas rekreira uz pomoć AI tehnologije – poput Džejmsa Erla Džounsa – on takav pristanak nikada nije dao.

Prema njegovim riječima, njegov tim je već otkrio više slučajeva neovlaštene upotrebe njegovog glasa putem alata za generisanje govora.

- Ja sam kao i svaki drugi glumac. Nemojte me lažno oponašati. Ne cijenim to, a i plaćen sam za takve stvari, pa ako to radite bez mene – to je pljačka. Advokati su mi se ozbiljno angažovali oko ovog problema - poručio je glumac.

Osvrnuo se i na Tilij Norvud, AI-generisanu „glumicu“ koju je predstavila holandska komičarka Elin van der Velden, navodno uz interes određenih holivudskih agencija. Friman smatra da takav koncept teško može uspjeti.

- Niko je ne voli jer nije stvarna osoba. To što se ponaša kao da jeste – neće dobro funkcionisati ni u filmovima ni na televiziji - rekao je.

Podsjetio je i da se sindikat SAG-AFTRA snažno protivi zamjeni ljudskih glumaca umjetnom inteligencijom.