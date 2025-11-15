Dodjela prestižne nagrade pretvorila se u haos: Slavni voditelj šokirao gledaoce ponašanjem prema legendarnoj divi

Ovogodišnju dodjelu prestižne nagrade Bambi obilježio je neprijatan trenutak koji se dogodio kada je legendarna Šer primala nagradu u kategoriji “Legenda”.

Dodjela se održala u četvrtak, a čast da uruči nagradu ikoni pripala je slavnom njemačkom voditelju Tomasu Gotšalku.

Tomas je televizijski veteran koji iza sebe ima više od 50 godina karijere, ali je svojim posljednjim nastupom na dodjeli neprijatno iznenadio gledaoce, prenosi njemački Bild.

Gotšalk je šokirao klimavim nastupom i svojim nepovezanim izjavama, a sve je započelo čim je izašao na pozornicu.

- Oh, već je moj red - pitao je on, vidno zatečen, te je tako zamalo promašio svoj znak za početak govora.

Njegov monolog dodatno je zbunio gledaoce i publiku.

Slavni voditelj je pričao vrlo sporo, nije mogao pronaći prave riječi, neke rečenice mu nisu imale smisla, a situaciju je pokušao spasiti nerazumljivim anegdotama.

Publici je posebno bilo neprijatno gledati kako Tomas isprva nije prepoznao Šer, a onda joj je počeo postavljati pitanja nepovezana s dodjelom nagrada.

U jednom je trenutku čak i dobio zvižduke, a sve zbog jedne izjave koju joj je uputio.

- Ti si jedina žena koju sam ikada shvatao ozbiljno - rekao je on.

Iako se on i Šer poznaju jer je pjevačica nekoliko puta gostovala u njegovoj bivšoj emisiji “Wetten, dass..?”, čak je i ona bila iznenađena njegovim ponašanjem na pozornici.

Šer se osmjehnula nakon njegovog govora, ali je publika primijetila da joj nije bilo prijatno.

Tokom svog govora Tomas je nekoliko puta obišao Šer, a na kraju je privukao prema sebi i zagrlioje, zbog čega je publika nije mogla vidjeti.