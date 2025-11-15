Papa Lav ugostio filmske stvaraoce, među njima i Emir Kusturica

Papa Lav se u Vatikanu ove subote sastao s holivudskim glumcima i filmskim stvaraocima kako bi istakao važnost filma i pozorišta u davanju glasa marginaliziranim zajednicama. Među zvanicama našao se i Emir Kusturica.

Među gostima su bile filmske zvijezde Kejt Blanšet, Monika Belući, Kris Pajn i Vigo Mortensen, kao i nagrađivani režiseri Spajk Li, Gas Van Sant i Sali Poter. Kusturica je snimljen prilikom dolaska na prijem.

Okupljanje, koje je režiser Spajk Li nazvao "velikim danom", bilo je prvo takve vrste u Vatikanu.

Moć filma

Papa Lav je govorio na italijanskom, pohvalivši moć filma da zabavlja i obrazuje, ali i zbog njegove "sposobnosti da zadivi".

Također je pozvao filmske stvaraoce da ne zanemaruju ono što je nazvao "ranama svijeta".