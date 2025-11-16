URNEBESNA REAKCIJA

Glumici fotograf naredio da se nasmije, ona "uzvratila udarac": Snimak privukao pažnju

Dok je pozirala na crvenom tepihu, djelovala je ozbiljno, a fotograf joj je rekao da bi se trebala nasmijati

Britanska glumica Mili Bobi Braun. Platforma X

E. A.

16.11.2025

Britanska glumica Mili Bobi Braun je „uzvratila udarac“ fotoreporteru koji joj je na premijeri pete sezone serije Strenđer Tings dobacio da se nasmije.

Dok je pozirala na crvenom tepihu, djelovala je ozbiljno, a fotograf joj je rekao da bi se trebala nasmijati.

- Da se nasmijem? Ti se nasmij - odgovorila je Mili i zamahnula rukom, a zatim se okrenula i udaljila od njega.

Na TikToku su se brzo pojavili komentari fanova: „Niko neće našoj djevojci govoriti šta da radi“, „Volimo Mili“, „Volim ovu ženu“, pa i: „Kao 36-godišnja žena koja je bila jako stidljiva u dvadesetim, volim je“.

Međutim, Mili nije dozvolila da joj ovaj incident pokvari premijeru. Nastavila je pozirati, ovaj put s osmijehom na licu, i zablistala u haljini dizajnera Mohameda Aši.

Ovo nije prvi put da Mili „uzvrati udarac“. Ranije je odgovorila kritičarima koji je vrijeđaju zbog izgleda, jer tvrde da izgleda starije za svoje godine.

- Želim odvojiti trenutak da se osvrnem na nešto što mislim da je veće od mene, nešto što utiče na svaku mladu ženu koja odrasta pod budnim okom javnosti. U ovu industriju sam ušla kada sam imala 10 godina. Odrasla sam pred očima cijelog svijeta, i iz nekog razloga, ljudi kao da ne mogu da sazriju zajedno sa mnom - napisala je Mili na Instagramu, dodajući da se od nje očekuje da bude „zamrznuta u vremenu“.

# MILI BOBI BRAUN
