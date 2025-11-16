Glumici fotograf naredio da se nasmije, ona "uzvratila udarac": Snimak privukao pažnju

Britanska glumica Mili Bobi Braun je „uzvratila udarac“ fotoreporteru koji joj je na premijeri pete sezone serije Strenđer Tings dobacio da se nasmije.

Dok je pozirala na crvenom tepihu, djelovala je ozbiljno, a fotograf joj je rekao da bi se trebala nasmijati.

- Da se nasmijem? Ti se nasmij - odgovorila je Mili i zamahnula rukom, a zatim se okrenula i udaljila od njega.

Na TikToku su se brzo pojavili komentari fanova: „Niko neće našoj djevojci govoriti šta da radi“, „Volimo Mili“, „Volim ovu ženu“, pa i: „Kao 36-godišnja žena koja je bila jako stidljiva u dvadesetim, volim je“.

Međutim, Mili nije dozvolila da joj ovaj incident pokvari premijeru. Nastavila je pozirati, ovaj put s osmijehom na licu, i zablistala u haljini dizajnera Mohameda Aši.