Ahmed Fazlić najavljuje novu baladu za 2026: „Ovo je tek početak“

Danas vam donosimo priču o mladom zeničkom pjevaču Ahmedu Fazliću, koji je odlučio hrabro zakoračiti u muzički svijet bez oslanjanja na takmičenja i TV formate.

Njegov debitantski singl „Sipajte još jedno“, objavljen 19. oktobra, u kratkom vremenu osvojio je publiku i donio mu neočekivanu dozu podrške.

Ahmed je gost u popodnevnoj emisiji “Naše priče”, saznajte kako je izgledao put do prve pjesme, zašto ne želi da ga žanrovi ograničavaju, te šta sve planira u 2026. godini, uključujući i novu baladu poznatog beogradskog autora Ljubinka Tanasića. U razgovoru je govorio i o izazovima početka karijere, podršci prijatelja i snovima koje je nosio još od djetinjstva.

