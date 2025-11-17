Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODUŠEVILA PUBLIKU

Zombi prestravio sve u Supertalentu: Osjećao sam se kao čudovište

Maja Šuput se prepala te vikala: "Odvratno!". Ipak, talentom je uspio pridobiti simpatije žirija pa je na kraju dobio četiri "da"

Gabriel Alberto Hernandez Almonte. Instagram

E. A.

17.11.2025

Gabriel Alberto Hernandez Almonte iz Dominikanske Republike se tokom nastupa u hrvatskom showu Supertalent "pretvorio" u zombija i pokazao impresivne sposobnosti u akrobatici i plesu oko šipke.

Prije nastupa je naveo kako je bio sputavan u svojoj domovini te da se tamo ljudi smiju onima koji se bave gimnastikom, baletom ili cirkusom.

- Nisam se osjećao sigurno u Dominikanskoj Republici i zato sam se preselio u Sjedinjene Američke Države. Ovaj lik zombija stvorio sam da pokažem kako sam se osjećao - kao neko čudovište. Selidbom u Ameriku, moj se život potpuno promijenio. Ljudi su me prihvatili, podržali i dopustili mi da budem ono što jesam. Ovo je ono ko sam ja i uživam u tome - kazao je.

Maja Šuput se prepala te vikala: "Odvratno!". Ipak, talentom je uspio pridobiti simpatije žirija pa je na kraju dobio četiri "da".

Fabijan Pavao Medvešek je naveo da često vide ples na šipci, ali ne na ovakav način. Smatra da bi se njegova fleksibilnost i karakter mogli koristiti u filmovima ili na privatnim zabavama.

- Vidi se koliko si dobar u tome, to se osjeti u tvom karakteru, maski i scenskoj prisutnosti. Čestitam - rekao je.

Ovaj umjetnik je nakon nastupa naveo dao stvara i druge karaktere, a ne samo one koji su strašni.

- Horor sam napravio jer mi Supertalent daje slobodu da stvaram bez limita, i to jako cijenim, ali kad trebam biti lijep, onda sam lijep, bez maske - poručio je.

# SUPERTALENT
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.