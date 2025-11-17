Zombi prestravio sve u Supertalentu: Osjećao sam se kao čudovište

Gabriel Alberto Hernandez Almonte iz Dominikanske Republike se tokom nastupa u hrvatskom showu Supertalent "pretvorio" u zombija i pokazao impresivne sposobnosti u akrobatici i plesu oko šipke.

Prije nastupa je naveo kako je bio sputavan u svojoj domovini te da se tamo ljudi smiju onima koji se bave gimnastikom, baletom ili cirkusom.

- Nisam se osjećao sigurno u Dominikanskoj Republici i zato sam se preselio u Sjedinjene Američke Države. Ovaj lik zombija stvorio sam da pokažem kako sam se osjećao - kao neko čudovište. Selidbom u Ameriku, moj se život potpuno promijenio. Ljudi su me prihvatili, podržali i dopustili mi da budem ono što jesam. Ovo je ono ko sam ja i uživam u tome - kazao je.

Maja Šuput se prepala te vikala: "Odvratno!". Ipak, talentom je uspio pridobiti simpatije žirija pa je na kraju dobio četiri "da".

Fabijan Pavao Medvešek je naveo da često vide ples na šipci, ali ne na ovakav način. Smatra da bi se njegova fleksibilnost i karakter mogli koristiti u filmovima ili na privatnim zabavama.