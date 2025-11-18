Tom Kruz progovorio o razvodu bivše supruge i njenog drugog muža

Nakon gotovo dva mjeseca šutnje, slavni glumac Tom Kruz (Tom Cruise) navodno je progovorio o iznenadnom raspadu 19-godišnjeg braka svoje bivše supruge Nikol Kidman (Nicole Kidman) i country zvijezde Kita Urbana (Keitha Urbana).

Glumac smatra da je Nikolin razvod "karma" za način na koji ga je tretirala nakon njihovog razvoda 2001. godine, kada je upravo on pokupio većinu krivnje u javnosti.

- Kad su se Tom i Nikol razveli, sav je pritisak pao na njega, a ona je dobila svu simpatiju javnosti. Godinama se nosio s imidžem negativca - rekao je izvor blizak glumcu.

Tom i Nikol bili su jedan od najpoznatijih holivudskih parova 90-ih, a njihov razvod 2001. šokirao je svijet. Navodno je do razlaza došlo nakon što je Nikol odbila sebe i njihovu tada usvojenu djecu, Konora (Conora) i Izabelu (Isabellu), uvesti u scijentologiju.

Kruz se 2006. ponovno oženio, i to glumicom Kejti Holmes (Katie Holmes), s kojom ima danas 19-godišnju kćerku Suri. Tom i Kejti razveli su se 2012. godine, a glumac je od tada udaljen i od bivše supruge i od kćeri.