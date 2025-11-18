KONAČNO ODAHNULA

Glumica prvi put javno govorila o razvodu: Bivšem mužu zabranjen prilaz

Deniz je otkrila da se osjeća dobro nakon što joj je sud odobrio petogodišnji nalog za zabranu prilaska bivšeg supruga

Deniz Ričards. Instagram

E. A.

18.11.2025

Glumica i bivša zvijezda serije “The Real Housewives of Beverly Hills” Deniz Ričards (Denise Richards) pojavila se na panelu “Bravo2Bravo” tokom “BravoCon” događaja u Las Vegasu i prvi put javno govorila o životu nakon razvoda od Arona Fajpersa (Aaron Phypers).

Deniz, koja ima 54 godine, bila je u braku šest godina, prije nego što je on u julu podnio zahtjev za razvod.

Tokom panela, Deniz je otkrila da se osjeća dobro nakon što joj je sud odobrio petogodišnji nalog za zabranu prilaska bivšeg supruga.

- To je proces. Imam nevjerovatan sistem podrške. Hvala vam svima - rekla je Ričards okupljenima.

Na panelu je govorila i o izazovima života u centru pažnje, ističući koliko je biti u tabloidima zastrašujuće.

- Kada se prvi put suočavate s tim, veoma je teško… U rijalitijima, naš privatni život je uvijek prisutan. Ne možete da pretvarate da se ništa ne dešava -  dodala je.


