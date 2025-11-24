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PRIJATELJI I KOLEGE

Sendler otkrio da je bio ljubomoran na Klunija: Svaka žena je gledala njega

Bio sam nevidljiv, podijelio je slavni glumac

George Clooney i Adam Sandler. AP

A. P.

24.11.2025

Adam Sendler (Sandler) prisjetio se trenutka iz ranih dana karijere kada je otišao na NBA utakmicu sa Džordžom Klunijem (George Clooney), dok je Kluni bio na vrhuncu slave zbog serije "ER".

Kroz osmijeh je za New York Times ispričao da je bio veoma ljubomoran.

- Bio sam nevidljiv - rekao je Sendler te pojasnio kako je mislio da postaje zvijezda, a niko ga, nije ni primijetio.

Kluni je u to vrijeme tumačio doktora Daga Rosa, a Sendler je pojasnio zanimljive situacije: 

- Svaka žena je gledala njega, svaki muškarac je pomislio: ‘Volio bih da sam taj čovjek'. 

Podsjetimo, dvojac sada glumi zajedno u novom filmu "Jay Kelly", u kojem Kluni tumači slavnog glumca, a Sendler njegovog posvećenog menadžera, dok kreću na emotivno putovanje kroz Evropu, suočavajući se sa odlukama, odnosima i nasljeđem koje ostavljaju iza sebe.

"Jay Kelly" je trenutno u odabranim kinima, a na Netflixu će biti dostupan od 5. decembra.

# GEORGE CLOONEY
# FILM
# ADAM SANDLER
# PRIJATELJI
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