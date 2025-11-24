Sendler otkrio da je bio ljubomoran na Klunija: Svaka žena je gledala njega

Adam Sendler (Sandler) prisjetio se trenutka iz ranih dana karijere kada je otišao na NBA utakmicu sa Džordžom Klunijem (George Clooney), dok je Kluni bio na vrhuncu slave zbog serije "ER".

Kroz osmijeh je za New York Times ispričao da je bio veoma ljubomoran.

- Bio sam nevidljiv - rekao je Sendler te pojasnio kako je mislio da postaje zvijezda, a niko ga, nije ni primijetio.

Kluni je u to vrijeme tumačio doktora Daga Rosa, a Sendler je pojasnio zanimljive situacije:

- Svaka žena je gledala njega, svaki muškarac je pomislio: ‘Volio bih da sam taj čovjek'.