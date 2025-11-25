HBO donosi nastavak hit-serije: Poznat datum premijere

Hvaljena HBO triler serija "Industrija" uskoro se vraća pred publiku, a fanovi su napokon dočekali potvrdu o datumu premijere. Četvrta sezona debitirat će 11. januara na streaming platformama, dok će se novih osam epizoda prikazivati iz sedmice u sedmicu.

Radnja nove sezone prati Harper i Jasmin (Yasmin) na vrhuncu njihovih karijera, dok žive živote o kojima su sanjale kao diplomantice u Pierpointu. Međutim, njihov uspon prekida dolazak harizmatičnog miljenika tehnološke industrije na londonsku scenu, što ih uvlači u opasnu igru.

Uz to njihovo komplicirano prijateljstvo naći će se na iskušenju pod pritiskom novca, moći i želje za opstankom na vrhu.

Očekuje se dramatična sezona ispunjena krvlju, plesom, poljupcima i sukobima.

Glumačku postavu serije "Industrija" čine Mihala (Myha'la), Marisa Abela, Ken Ljung (Leung), Miriam Peč (Miriam Petche), a u novoj sezoni pridružuju im se velika imena poput Kita Heringtona (Harington) i Maksa Mingele (Max Minghella).