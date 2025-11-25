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SLUŽBENA POTVRDA

Gledanost pobijedila kritiku: Serija s Kim Kardašijan dobija nastavak

Odluka je donesena i prije finala prve sezone

Scena iz serije. Disney

A. P.

25.11.2025

Odvjetnička serija "All's Fair" s Kim Kardašijan (Kardashian) u glavnoj ulozi službeno je obnovljena za drugu sezonu, potvrdio je streaming servis Hulu. 

Odluka je donesena i prije finala prve sezone, a predstavlja jasan dokaz da je gledanost važnija od mišljenja kritičara, s obzirom na to da je serija kreatora Rajana Murfija (Ryan Murphy) dobila izrazito loše ocjene, piše Deadline.

Iako je na popularnoj stranici Rotten Tomatoes zabilježila poražavajuću ocjenu od samo 3 % na temelju recenzija kritičara, "All's Fair" je postala originalna serija s najuspješnijom premijerom na streaming servisu Hulu u posljednje tri godine. Prema podacima streaming platforme koja je u vlasništvu Disneya, serija je u prva tri dana emitiranja prikupila 3,2 miliona pregleda na globalnoj razini.

Sama Kardašijan osvrnula se na negativne recenzije duhovitom objavom na Instagramu, gdje je poručila: "Jeste li pogledali najhvaljeniju seriju sezone?"

Podsjetimo, "All's Fair" prati Aluru Grant (Kim Kardašijan) koja, nakon što napusti odvjetničku tvrtku u kojoj dominiraju muškarci, osniva vlastitu, isključivo žensku tvrtku za razvode.

Finale prve sezone, koje se sastoji od dva dijela, zakazano je za 9. decembar.

# KIM KARDASHIAN
# NASTAVAK SEZONE
# SERIJE
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