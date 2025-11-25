Gledanost pobijedila kritiku: Serija s Kim Kardašijan dobija nastavak

Odvjetnička serija "All's Fair" s Kim Kardašijan (Kardashian) u glavnoj ulozi službeno je obnovljena za drugu sezonu, potvrdio je streaming servis Hulu.

Odluka je donesena i prije finala prve sezone, a predstavlja jasan dokaz da je gledanost važnija od mišljenja kritičara, s obzirom na to da je serija kreatora Rajana Murfija (Ryan Murphy) dobila izrazito loše ocjene, piše Deadline.

Iako je na popularnoj stranici Rotten Tomatoes zabilježila poražavajuću ocjenu od samo 3 % na temelju recenzija kritičara, "All's Fair" je postala originalna serija s najuspješnijom premijerom na streaming servisu Hulu u posljednje tri godine. Prema podacima streaming platforme koja je u vlasništvu Disneya, serija je u prva tri dana emitiranja prikupila 3,2 miliona pregleda na globalnoj razini.

Sama Kardašijan osvrnula se na negativne recenzije duhovitom objavom na Instagramu, gdje je poručila: "Jeste li pogledali najhvaljeniju seriju sezone?"