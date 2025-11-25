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NEOČEKIVAN PREOKRET

Novi film s Džulijom Roberts: Nakon neuspjeha u kinima, hit na streamingu

Zaradio je manje od 10 miliona dolara na budžet koji se procjenjuje na čak 80 miliona

Džulija Roberts. Instagram

A. P.

25.11.2025

Nakon što je doživio katastrofalan rezultat na kino blagajnama, kontroverzni film redatelja Luka (Luce) Guadagnina, "After the Hunt", prošle sedmice je debitirao na platformi Prime Video i gotovo odmah postao streaming hit. Psihološka drama, koja istražuje posljedice teške optužbe studentice protiv njenog profesora, trenutno drži prvo mjesto na ljestvicama gledanosti, unatoč lošim kritikama stručnjaka.

Riječ je o Guadagninovom trećem filmu u dvije godine, a iako je prepun zvijezda, publici ne nudi jednostavne odgovore, piše Collider.

Prema podacima FlixPatrola, "After the Hunt" je nakon svog debija u petak postao film broj jedan na ljestvicama Prime Videa, kako na domaćem američkom tržištu, tako i globalno. S trona je srušio hit "Playdate".

U filmu glumi Džulija (Julia) Roberts kao profesorica na Yaleu koja mora odlučiti govori li istinu njezina štićenica ili njen kolega, šarmantni mladi profesor optužen za strašan čin.

Iako je film dobio standardno kino izdanje od strane Amazona, zaradio je manje od 10 miliona dolara na budžet koji se procjenjuje na čak 80 miliona dolara. 

Unatoč provokativnim temama i zvjezdanoj postavi, "After the Hunt" nije uspio impresionirati kritičare. 

# FILM
# AMAZON
# JULIA ROBERTS
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