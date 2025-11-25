Novi film s Džulijom Roberts: Nakon neuspjeha u kinima, hit na streamingu

Nakon što je doživio katastrofalan rezultat na kino blagajnama, kontroverzni film redatelja Luka (Luce) Guadagnina, "After the Hunt", prošle sedmice je debitirao na platformi Prime Video i gotovo odmah postao streaming hit. Psihološka drama, koja istražuje posljedice teške optužbe studentice protiv njenog profesora, trenutno drži prvo mjesto na ljestvicama gledanosti, unatoč lošim kritikama stručnjaka.

Riječ je o Guadagninovom trećem filmu u dvije godine, a iako je prepun zvijezda, publici ne nudi jednostavne odgovore, piše Collider.

Prema podacima FlixPatrola, "After the Hunt" je nakon svog debija u petak postao film broj jedan na ljestvicama Prime Videa, kako na domaćem američkom tržištu, tako i globalno. S trona je srušio hit "Playdate".

U filmu glumi Džulija (Julia) Roberts kao profesorica na Yaleu koja mora odlučiti govori li istinu njezina štićenica ili njen kolega, šarmantni mladi profesor optužen za strašan čin.