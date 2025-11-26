Snimljena u kolicima potpuno dezorijentisana, tvrdi da je drogirana: Ne sjećam se ničega

Zatim su je ljekari vodili kroz predvorje na nosilima, nakon čega je hospitalizovana. Njen menadžer je za PageSix naveo da je prijavila policiji da joj je neko nešto sipao u piće.

TMZ je objavio snimak na kojem je muškarci pokušavaju smjestiti u kolica. Govorila je nerazgovjetno. U jednom trenutku je zamalo ispala iz kolica pa su je podigli i vratili nazad.

Nakon što se pojavio snimak na kojem je iznose na nosilima glumica Tara Reid, koja je poznata po ulozi Vicky Lathum u filmskom serijalu "Američka pita" ("American Pie"), tvrdi da je drogirana u hotelskom baru u Chicagu.

- Tara se oporavlja i moli za privatnost tokom ovog traumatičnog perioda. Ona također poziva sve da budu oprezni, paze na svoja pića i nikada ih ne ostavljaju bez nadzora, jer se to može dogoditi bilo kome. Sada neće davati dodatne izjave - rekao je.

PageSix je dobio na uvid policijski izvještaj koji je podnesen podnesenom Odjelu za javnu sigurnost Rosemonta. Navedeno je da je Reed rekla da je boravila u hotelu DoubleTree u Rosemontu i da je u predvorju bila grupa youtubera.

- Cijela situacija je bila sumnjiva, ali ona nije znala šta se dešava - napisano je. Glumica je kazala da je naručila čašu bijelog vina i da joj je prišao muškarac koji je tvrdio da je uspješan influenser.

Nakon što je izašla vani da s njim zapali cigaretu, kaže da je vidjela salvetu stavljenu preko njenog pića i posljednje čega se sjeća je par koji je sjedio pored njih.

- Sljedeće čega se sjećam je da sam se probudila u bolnici oko osam sati ili nešto kasnije, ne znajući gdje sam ili šta se dogodilo Potpuno sam se onesvijestila i ne sjećam se ničega - ispričala je.

Također je rekla da ju je muškarac narednog dana nazvao i rekao da može spriječiti da snimci na kojima je u lošem stanju budu objavljeni i da je popila samo jedno piće.