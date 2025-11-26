Na zahtjev Donalda Trampa stiže "Gas do daske 4"

U kompaniji Paramount navodno se snima četvrti nastavak popularne akcijske franšize "Gas do daske" , a sve nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) to navodno tražio.

Studio će objaviti "Gas do daske 4" u režiji Breta (Brett) Ratnera, koji se povukao iz Hollywooda nakon nekoliko optužbi za seksualno uznemiravanje tokom pokreta #MeToo.

Ratner je godinama bezuspješno pokušavao dobiti odobrenje za nastavak hit serijala s Džekijem Čanom (Jackie Chan) i Krisom Tučerom (Chris Tucher), a čak je u jednom trenutku objavljeno da se on snima bez njega. A sada je Tramp lobirao kod svog prijatelja Lerija Elisona (Larry Ellison), najvećeg akcionara kompanije Paramount Skydance, koja je ranije ove godine razriješila spor sa predsjednikom oko jednog intervjua.

Po riječima Metju Belonija (Matthew Belloni) sa portala Puck, Paramount je obezbijedio sredstva za snimanje filma i dogovorio distribuciju sa kompanijom Warner Bros, koja je prethodno bila vlasnik ove franšize.

Inače, Ratnera je nekoliko žena optužilo za seksualni napad 2017, a on je tužio Melani Koler za klevetu. to je okončano nagodbom godinu dana kasnije.

On je režirao i dokumentarac o Melaniji Tramp za Amazon MGM, u vlasništvu Džefa Bezosa (Jeff Bezos), još jedne osobe u dobrim odnosima sa predsjednikom. Taj film treba da stigne 30. januara.