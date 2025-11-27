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U 55. GODINI

Slavni glumac tragično stradao tokom renoviranja porodične kuće

Popeo se na betonsku ploču na koju je trebalo postaviti krov i slučajno pao

Toni Germano. Thiago Drummond

A. P.

27.11.2025

Toni Germano (Tony) poginuo je nakon pada sa krova svoje kuće u Sao Paulu u Brazilu, prenose strani mediji.

Slavni glumac tragično je stradao u 55. godini tokom renoviranja porodične kuće. Vijest je za Quem potvrdila njegova sestra.

Prema riječima porodice, Germano se vratio da živi u roditeljskom domu, koji je zahtijevao renoviranje. Popeo se na betonsku ploču na koju je trebalo postaviti krov i slučajno pao. Poginuo je na licu mjesta.

Poznat je po radu u pozorištu, a često je pozajmljivao glas i u sinhronizovanim filmovima.

# GLUMAC
# BRAZIL
# TONY GERMANO
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