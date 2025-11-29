Mona Muratović neutješna nakon prerane smrti brata Emina: Iza njega ostaje krater praznine

Glumica Mona Muratović podijelila je emotivnu poruku nakon prerane smrti svog brata Emina, čija je smrt duboko potresla porodicu i mnoge koji su ga poznavali.
- Cijenim svaku lijepu riječ, misao o našem Eminu. Otišao je neko ko je generisao toliko zajedništva i ljubavi da iza njega ostaje krater praznine - napisala je Mona Muratović na svom Facebook profilu.
Bh. glumica se dirljivom objavom oprostila od Emina Muratovića, mladog profesora sporta, koji je preminuo u petak navečer, 29. novembra.
- Dragi prijatelji, hvala vam za ljubav, hvala vam za toliko boli za našim Eminom. Detalje o dženazi podijelit ću ubrzo.
Hvala vam za sve poruke koje pišete, to je ujedno i najnježniji način komunikacije trenutno, ja jednostavno nemam snage da govorim i primam posjete, iako znam sa mjesta kakve i kolike ljubavi dolaze. Molim vas da razumijete.
Cijenim svaku lijepu riječ, misao o našem Eminu. Otišao je neko ko je generisao toliko zajedništva i ljubavi da iza njega ostaje krater praznine - poručila je Muratović.
Emin Muratović bio je predsjednik Konjičkog kluba Pegasos i jedan od najcjenjenijih trenera sportskog jahanja u Bosni i Hercegovini. Kao profesor sporta, svoj profesionalni i životni put posvetio je razvoju konjičkog sporta i radu s mladima.
Prijatelji i poznanici opisivali su ga kao čovjeka velike dobrote, smirenog karaktera i iskrene posvećenosti ljudima oko sebe.