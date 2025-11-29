Kluni uznemiren tokom posljednje scene: Nije divan prizor

U novom ostvarenju Noe Baumbaha, koje je već u bioskopima, a na Netfliks stiže 5. decembra, 64-godišnji oskarovac igra slavnog filmskog glumca, lik koji u mnogo čemu podsjeća na njega samog.

Džordž Kluni otkrio je da ga je snimanje posljednje scene u filmu “Jay Kelly” ozbiljno iznenadilo i blago uzdrmalo.

Likovi koje tumače Adam Sendler i on gledaju omaž filmskim ostvarenjima glavnog junaka. A Baumbah je, bez prethodne najave, ubacio stvarne snimke iz Klunijeve karijere.

- Nisam znao da će to uraditi - rekao je Kluni za People.

- Prvi put kada je pustio snimak bio je i prvi put da sam ga vidio. Taj prvi kadar završio je u filmu - priznao je Kluni.

Kada se u sceni hvata za Sendlerovu ruku, priznao je, to gotovo da i nije gluma.

- Zaista me iznenadilo – i pomalo uznemirilo - rekao je uz osmijeh, te pojasnio i zbog čega.

- Morate se ozbiljno pripremiti da vidite 40 godina sopstvenog starenja na ekranu. Nije divan prizor - u svom stilu je dodao Kluni.