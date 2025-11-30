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HOLIVUDSKA GLUMICA

Skarlet Johanson: Tražili su da iz scenarija izbacim priču o Holokaustu

Radnja filma „Eleanor the Great“ prati stariju Jevrejku koja, nakon jednog nesporazuma, izgovori „najgoru moguću laž“

Skarlet Johanson - Avaz
Skarlet Johanson - Avaz
Skarlet Johanson - Avaz
Skarlet Johanson - Avaz
Skarlet Johanson - Avaz
+3
A. O.

30.11.2025

Holivudska glumica Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), koja se ovoga puta okušala kao rediteljica u svom prvom dugometražnom filmu, otkrila je da je tokom priprema za snimanje ostala zatečena zahtjevom jednog od finansijera – da iz scenarija ukloni temu Holokausta.

Radnja filma „Eleanor the Great“ prati stariju Jevrejku koja, nakon jednog nesporazuma, izgovori „najgoru moguću laž“, tvrdeći da je preživjela Holokaust. Dok je mjesecima radila na razvoju projekta, Skarlet Johanson je dobila poruku investitora u kojoj je navedeno da im „sve odgovara osim dijela o Holokaustu“, te da bi voljeli da lik laže o nečemu potpuno drugačijem. Alternativu, međutim, nisu ponudili.

Pošto je odbila zahtjev da mijenja ključni segment priče, investitor se povukao i film je u kratkom roku ostao bez značajnog dijela budžeta, procijenjenog na devet miliona dolara. Snimanje je ipak nastavljeno zahvaljujući brzoj intervenciji kompanije Sony Pictures Classics, što je bilo posebno važno jer je glavna glumica Džun Skvib (June Squibb), tada stara 94 godine, mogla snimati samo nekoliko sedmica.

Na premijeri u Kanu, Skarlet Johanson je govorila o pritisku i izazovima kroz koje je prošla, ali i o principima po kojima je već godinama poznata u filmskoj industriji. Ranije je javno ušla u sukob sa Diznijem (Disney) zbog načina na koji je prikazan film „Black Widow“ na streaming platformama, a otvoreno se suprotstavila i OpenAI-ju nakon što je njihov glasovni asistent zvučao „zapanjujuće slično“ njenom glasu.

Johanson nastavlja i danas braniti reditelja Vudi Alena (Woody Allen), uprkos tome što je veći dio Holivuda odustao od saradnje s njim tokom „MeToo“ pokreta. Kako kaže, odrasla je uz uvjerenje da je važno imati integritet i stajati iza onoga u šta čovjek vjeruje, čak i kada je takav stav nepopularan.

# GLUMICA
# SCARLETT JOHANSSON
# FILM
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