Još jedan viralni peh: Megan Markl dobila novi neugodan nadimak

Megan Markl (Meghan Markle) našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak na kojem priprema prazničnu ćurku. Brojni korisnici kritikovali su način na koji rukuje sirovim mesom, pa su joj pritom dodijelili pogrdni nadimak "Salmonella Sussex". U videu se vidi kako začinjava sirovu puretinu limunovom koricom i začinima, dok na rukama nosi mnoštvo nakita.

Na mrežama su mnogi komentarisali da je ovakvo postupanje neodgovorno te upozorili da nakit može sakriti bakterije i da rukovanje sirovim mesom s nakitom, bez zaštitne opreme, predstavlja rizik za prenošenje klica. Dok je Markl u isto vrijeme objavljivala toplu zahvalu u okviru svog brenda poručivši da je zahvalna na podršci i dijeleći planove za porodični praznični ručak ovaj "kulinarski promašaj", kako su ga opisali na mrežama, ubrzo je zasjenio sve dobre namjere.