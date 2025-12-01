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SVE ZBOG KUHANJA

Još jedan viralni peh: Megan Markl dobila novi neugodan nadimak

U videu se vidi kako začinjava sirovu puretinu limunovom koricom i začinima, dok na rukama nosi mnoštvo nakita

Meghan Markle. Netflix

A. P.

1.12.2025

Megan Markl (Meghan Markle) našla se na udaru kritika na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak na kojem priprema prazničnu ćurku. Brojni korisnici kritikovali su način na koji rukuje sirovim mesom, pa su joj pritom dodijelili pogrdni nadimak "Salmonella Sussex". U videu se vidi kako začinjava sirovu puretinu limunovom koricom i začinima, dok na rukama nosi mnoštvo nakita. 

Na mrežama su mnogi komentarisali da je ovakvo postupanje neodgovorno te upozorili da nakit može sakriti bakterije i da rukovanje sirovim mesom s nakitom, bez zaštitne opreme, predstavlja rizik za prenošenje klica. Dok je Markl u isto vrijeme objavljivala toplu zahvalu u okviru svog brenda poručivši da je zahvalna na podršci i dijeleći planove za porodični praznični ručak ovaj "kulinarski promašaj", kako su ga opisali na mrežama, ubrzo je zasjenio sve dobre namjere.

Neki korisnici interneta su također istakli da je problem veći od jednog "lošeg recepta" - upozorili su da osobe s milionskim budžetom i ogromnim dometom na društvenim mrežama imaju i veću odgovornost jer njihov kulinarski performans može utjecati na navike običnih ljudi.

Kritičari su stoga reagirali burnije, tvrdeći da je neprikladno i pomalo neodgovorno objavljivati video gdje ignoriše osnovna pravila higijene.

# MEGHAN
# MEGHAN MARKLE
# NETFLIX
# KULINARSKI SERIJAL
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