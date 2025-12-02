Prijatelj Vil Smita tužio njegovu suprugu zbog prijetnje, traži odštetu od tri miliona dolara

Holivudska glumica Džejda Pinket Smit suočava se s tužbom vrijednom tri miliona dolara, koju je protiv nje podnio Bilal Salam (Bilal Salaam), poznat kao Brader Bilal, dugogodišnji prijatelj i saradnik njenog supruga Vila Smita (Will Smith).

Salam tvrdi da mu je Pinket Smit uputila fizičke prijetnje te da su ona i njen suprug pokrenuli klevetničku kampanju koja mu je nanijela finansijsku štetu, narušila reputaciju i izazvala emocionalnu traumu.

Prema navodima iz tužbe, incident se dogodio u septembru 2021. godine u predvorju Regency Calabasas Commonsa, tokom privatne rođendanske proslave Vila Smita. Bilal tvrdi da mu je Džejda, u pratnji sedam članova osiguranja, prišla i uputila prijetnje, rekavši da bi mogao "nestati ili dobiti metak" ako nastavi govoriti o njenim privatnim stvarima. Navodno je zahtijevala i da potpiše ugovor o tajnosti (NDA), dok ga je njen tim pratio do automobila, nastavljajući prijetnje.

Napetosti su, prema tužbi, dodatno porasle šest mjeseci kasnije, nakon incidenta sa šamarom Krisa Roka (Chris Rock) na dodjeli Oskara 2022. godine. Bilal navodi da je odbio pomoći paru u "kriznom menadžmentu", ističući da mu savjest ne dopušta učešće u "nezakonitim, neetičkim ili kompromitirajućim radnjama".

Dalje tvrdi da je potom bio izložen "osvetničkoj kampanji" i prijetnjama, posebno nakon što je počeo pisati memoare o vremenu provedenom sa supružnicima Smit. Napetosti su se dodatno pojačale nakon viralnog intervjua u kojem je tvrdio da je vidio Vila Smita u intimnom odnosu s glumcem Duejnom Martinom (Duane Martin).

Salam sada tuži par za namjerno nanošenje emocionalne patnje, ističući da je izjava Džejde Pinket Smit o pokretanju pravnih mjera protiv njega bila lažna i data s namjerom manipuliranja javnošću i narušavanja njegovog ugleda.